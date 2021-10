„Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ – Film-Kritik – Vor mittlerweile acht Jahren wurde 2013 mit „Conjuring – Die Heimsuchung“ der Grundstein für ein überaus erfolgreiches neues Horror-Franchise gelegt. Nach einigen Spin-offs sowie dem zweiten Teil folgte in diesem Jahr „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“, der nun fürs Heimkino erscheint. Der dritte Teil präsentiert sich hierbei erfreulicherweise mal von einer anderen Seite.

Natürlich gründet der aktuelle „Conjuring“ weiterhin auf authentischen Erlebnisberichten des Dämonenjäger-Paares Ed und Lorraine Warren und besitzt Haunted-House- sowie Old-School-Horror-Elemente. Dennoch geht „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ einen anderen Weg, was einigen Fans so gar nicht gefiel. Im neuen Film werden die Warrens mit einer erschütternden Geschichte von Terror, Mord und rätselhaften bösen Kräften konfrontiert.

So werden die beiden zu ihrem aufsehenerregendsten Fall gerufen. Ihre Mission ist es, die Seele eines kleinen Jungen zu retten. Doch der neue Auftrag übertrifft alles, was die beiden renommierten Geisterjäger bis dato erlebt haben. Ein Fall, der als erster in die US-Geschichte eingehen wird, weil ein Mordverdächtiger dämonische Besessenheit zu seiner Verteidigung anführt.

Anders als in den Teilen zuvor, die noch James Wan inszenierte, ändert Filmemacher Michael Chaves die Erzählperspektive. Generell unterscheidet sich der Plot auch stark im Vergleich zu den beiden Teilen zuvor. Das fühlt sich anfangs etwas befremdlich an. Doch bevor man darüber nachdenkt, ist man auch schon wieder mittendrin in der „Conjuring“-Welt.

Das liegt natürlich auch an den abermals so toll aufspielenden Vera Farmiga und Patrick Wilson, die erneut in ihren Rollen als Ed und Lorraine Warren zu sehen sind. Davon abgesehen erschafft der Streifen eine wunderbar schaurige Atmosphäre, es gibt gut gesetzte Schockmomente und reichlich gruselige Szenen. Diese gestalten sich anders, was nicht zuletzt in den neuen Schauplätzen begründet ist. Sie sind aber keinesfalls schlechter als jene in den Vorgängern.

Daher sind die Bedenken beim Wechsel von James Wan zu Michael Chaves völlig unbegründet. Denn mit „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ bekommen Genre-Freunde und „Conjuring“-Fans einen sehr spannenden Grusler präsentiert, der das Franchise gelungen weiterführt.

Conjuring 3: Im Bann des Teufels (Warner Bros. Entertainment) – VÖ: 07. Okt. 21