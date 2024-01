Conann: Trailer zum wilden Sci-Fi-Fantasy-Trip – Fans des altehrwürdigen Fantasy-Klassikers „Conan der Barbar“ dürften mehr als verstört sein, wenn sie auf den kommenden Streifen „Conann“, auch bekannt als „She is Conann“, blicken. Denn dieser mehr als wilde Sci-Fi-Fantasy-Trip wirft ein komplett anderes Licht auf die legendäre Figur „Conan der Barbar“.

Bereits im Trailer zu „Conann“ werdet ich sehen, dass man hier deutlich von der ursprünglichen Arnold-Schwarzenegger-Version „Conan, der Barbar“ abweicht. Bereits bei seiner Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes 2023 hat „Conann“ von Bertrand Mandico für reichlich Aufsehen gesorgt. Die Reaktionen reichten von Lobeshymnen, die das Werk als ein blutiges, kultiges Meisterwerk preisen, bis hin zu verwirrten Stimmen, die sich fragten, was sie da eigentlich gesehen haben.

Komplexe Story mit reichlich Raum für Interpretationen

„Conann“ hat bisher hauptsächlich auf Filmfestivals gespielt, wie beispielsweise beim Fantasy Filmfest in Deutschland im Herbst 2023, und war daher einer breiteren Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der Film startet nun in dem USA am 2. Februar 2024 und soll in ausgewählten Kinos gezeigt werden. Ob es das Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer auch nach Deutschland in die Kinos schafft, ist noch nicht bekannt.

„Conann“ von Regisseur Bertrand Mandico nimmt mit auf eine poetische Reise durch verschiedene Inkarnationen und lesbische Lieben der Hauptfigur Conann. Der Film erforscht sechs Leben, sechs Epochen und sechs Tode der Kriegerin, dargestellt von Christa Théret. Conanns Leben ist geprägt von Konflikten und Transformationen, beginnend mit ihrer Kindheit als Sklavin einer barbarischen Horde bis hin zu ihren finalen Momenten an den Grenzen unserer Welt.

Die Geschichte von Conann ist komplex und vielschichtig. Der Charakter durchläuft mehrere Epochen und Mythen, was dem Zuschauer Raum für Interpretationen und persönliche Reflexionen lässt. Es ist ein Film, der möglicherweise mehrere Sichtungen erfordert, um seine volle Tiefe und Bedeutung zu erfassen.

