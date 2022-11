„Conan der Zerstörer“ – Film-Tipp – Mit dem Schwert in der Hand hat Muskelberg Arnold Schwarzenegger Filmgeschichte geschrieben. Als altertümlicher Held lässt er auch im zweiten Teil „Conan der Zerstörer“ dieser kultigen Fantasy-Action seine Gegner über die Klinge springen. Anders als im recht düsteren „Conan der Barbar“ hat man in der Fortsetzung aus dem Jahre 1984 wesentlich mehr an der Action-, Witz- und Unterhaltungsschraube gedreht.

Entstanden ist ein Film, der heute nicht nur Kultstatus besitzt, sondern auch die Herzen des 80er Fantasy-Kinos höher schlagen lässt. Für alle Arnie-Freunde und natürlich Fans des muskelbepackten Barbaren erscheint dieser Film-Klassiker nun noch mal für das Heimkino in einer ganz besonderen Version.

Fantasy-Abenteuer im Mediabook

So gibt es das Fantasy-Abenteuer „Conan der Zerstörer“ nun in einer 2-Disc Limited Collector’s Edition in einem Mediabook. Einmal mehr wie von Capelight Pictures gewohnt in einer tollen Aufmachung des Mediabooks, wozu auch ein 24-seitiges Booklet mit allerhand Bildern und Informationen gehört.

Interessant ist zudem das Bonusmaterial wie die Features „Conan: Wie die Comic-Legende entstand“ und „Basil Poledouris: Die Filmmusik zur Conan-Saga“. Hinzu kommen diverse Audiokommentare von unter anderem Regisseur Richard Fleischer sowie der originale Kinotrailer von damals. Wer sich also „Conan der Zerstörer“ erstmals oder in einer tollen Upgrade-Version nach Hause holen will, macht mit diesem Mediabook jedenfalls nichts falsch.

Die Geschichte hinter Conan der Zerstörer

Um euch diesen wahrlich unterhaltsamen und unvergessenen Kultklassiker der 80er noch einmal in Erinnerung zu rufen, nachfolgend der Plot zu „Conan der Zerstörer“: Conan begibt sich erneut auf eine gefährliche Mission. Der Auftrag der bösen Königin Taramis lautet, ein juwelenbesetztes Zauberhorn zu erobern. Dies befindet sich im Besitz des grimmigen Magiers Toth-Amon, der natürlich überhaupt nicht bereit ist, seinen mächtigen Gegenstand auszuhändigen.

Um an das begehrte Objekt zu gelangen, formiert Conan eine illustre Truppe um sich. Neben der schönen Nichte der Königin, Jehnna, schließen sich der Gruppe Banditin Zula, der Zauberer Akiro, Dieb Malak sowie der Riese Bombaata an. Das Abenteuer beginnt wobei Conan noch nicht ahnt, dass er Opfer eines heimtückischen Verrats werden soll.

„Conan der Zerstörer“ 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Capelight Pictures) – VÖ: 18. Nov. 22