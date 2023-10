„Conan der Barbar“: Schwarzenegger verrät ekelige Details vom Dreh – Unter dem Titel „Be Useful: Seven Tools for Life“ hat die Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger ein neues biographisches Selbsthilfebuch auf den Markt gebracht. Diesem lassen sich neben generellen Motivationstipps auch einige Anekdoten aus der Schaffenszeit des Actionstars entnehmen – so etwa einige ziemlich schräge Dinge, die er während der Dreharbeiten zu „Conan der Barbar“ mitmachen musste.

Der 76-Jährige schreibt, dass der Regisseur des Films, John Milius, ihn gezwungen hat, allerhand „schrecklichen Mist“ zu machen – so etwa, in einen echten toten Geier zu beißen.

„Ich habe gelernt, auf Pferden, Kamelen und Elefanten zu reiten. Ich lernte, wie man von großen Felsen springt, wie man klettert und an langen Seilen schwingt, wie man aus der Höhe fällt“, zitiert „Insider“ Schwarzenegger. „Ich war im Grunde auf einer anderen Berufsschule, einer für angehende Actionhelden.“

Und weiter: „Obendrein ließ mich Milius alle möglichen schrecklichen Dinge tun. Ich kroch durch Felsen, Take für Take, bis meine Unterarme bluteten. Ich rannte vor wilden Hunden davon, die es schafften, mich zu fangen und in ein Dornengestrüpp zu zerren.“

„Ich habe einen echten, toten Geier gebissen, was es nötig machte, mir nach jeder Aufnahme den Mund mit Alkohol auszuwaschen. (PETA würde sich darüber aufregen.)“

„An einem der ersten Drehtage riss ich mir eine Wunde am Rücken, die mit vierzig Stichen genäht werden musste“, schreibt der ehemalige Gouverneur von Kalifornien außerdem.

Doch „Conan der Barbar“ von 1982 sollte nicht der einzige Streifen blieben, der von Schwarzenegger einiges abverlangte. Auch war er beispielsweise für die Rolle des gleichnamigen Cyborgs in James Camerons „The Terminator“ dazu gezwungen gewesen, jeden Stunt, bei dem eine Waffe zum Einsatz kam, mit einer Augenbinde auszuführen.

„Bei ‚Terminator‘ wurde ich zu einer Maschine: Ich verband mir die Augen, bis ich jeden Waffenstunt mit geschlossenen Augen ausführen konnte, und schoss auf dem Schießstand so viele Kugeln, dass ich nicht mehr blinzelte, wenn meine Waffe abgefeuert wurde“, erinnert sich Schwarzenegger.

„Bei ‚Terminator 2‘ übte ich den Spannhebel der Schrotflinte so oft, dass meine Fingerknöchel bluteten, was zwei Sekunden Filmzeit ausmachte. Ich habe mich nicht beschwert.“

Quellen: insider.com , variety.com