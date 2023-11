Comic-Liebhaber und Kinofans: Blockbuster „The Batman“ im Streaming-Abo – Während die Abende kürzer werden und der regnerische Herbst Einzug gehalten hat, ist die Zeit für gemütliches Heimkino auf der Couch gekommen. Wer sich den Abend mit einem Blockbuster vertreiben will und dazu noch ein Abonnent von Amazon Prime Video besitzt, kann einen der großen Kino-Erfolge der letzten Jahre ohne zusätzliche Kosten genießen.

Die Rede ist von „The Batman“, jene Neuverfilmung, die Comic-Liebhaber und Kinofans gleichermaßen anspricht. Seit dem letzten Jahr hat sich „The Batman“ in die Herzen vieler Zuschauer gespielt und wurde schnell zu einem Kino-Erfolg. Die Hauptrolle des dunklen Ritters wurde dabei bekanntlich neu besetzt – Robert Pattinson, bekannt aus der „Twilight“-Serie, übernahm die ikonische Batman-Maske.

Erfrischend düstere Abwechslung zur oft farbenfrohen Comic-Verfilmung

Der Film, der sich von dem „DC Extended Universe“ distanziert, steht für sich und bildet den Auftakt für eine angekündigte Trilogie. Ursprünglich war „The Batman“ exklusiv über Sky und dessen Streaming-Dienst WOW verfügbar. Doch seit dem 19. August 2023 erweitert der Film das Angebot von Amazon Prime Video und steht somit Prime-Mitgliedern zur Verfügung. Diese Neuverfilmung zeichnet sich durch ihren düsteren Charakter aus, der sie in das Genre des „Film noir“ einordnet.

Die Intensität und der ernste Ton des Films bieten eine Abwechslung zur oft farbenfrohen Comic-Verfilmung und wurden sowohl von Kritikern als auch vom Publikum positiv aufgenommen. Dies spiegelt sich in den Bewertungen wider, mit einer beeindruckenden IMDb-Bewertung von 7,8 und hohen Prozentzahlen bei Rotten Tomatoes. „The Batman“ war nicht nur ein qualitativer, sondern auch ein finanzieller Erfolg und übertraf an den Kinokassen sogar Marvels „Thor: Love and Thunder“ mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 770 Millionen US-Dollar.

Dieser Erfolg hat das Filmstudio überzeugt, eine Fortsetzung zu unterstützen, worauf sicher viele Fans gespannt warten – angekündigt ist „The Batman Part II“ für Oktober 2025.

Quelle: giga.de