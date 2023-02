Comedy-Dream-Team: Eigene Serie für zwei „LOL“-Stars – Deutsche Comedy steht seit geraumer Zeit wieder hoch im Kurs und begeistert Millionen von Fans. Einen nicht geringen Anteil daran hat ganz sicher auch eines der beliebtesten Unterhaltungsformate in Deutschland. Die Rede ist von der so extrem erfolgreichen Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ mit Gastgeber Michael „Bully“ Herbig auf Amazon Prime Video.

Während sich Fans auf den baldigen Start der vierten Staffel freuen, gibt es nun News, die allen Comedy-Fans ein weiteres breites Lächeln ins Gesicht zaubern sollten. Denn wie nun offiziell vom Streaming-Anbieter verkündet wurde, bekommen zwei beliebte Stars von „LOL: Last One Laughing“ eine eigene Serie auf Amazon Prime Video. Und das sind keine Geringeren als die Comedy-Legenden Anke Engelke und Bastian Pastewka, die künftig ein spaßbringendes Comedy-Dream-Team bilden werden.

Damit folgen Pastewka und Engelke ihrer „LOL“-Kollegin Martina Hill, die ebenfalls auf Amazon Prime Video eine eigene Sketch-Comedy-Serie („HILLarious“) erhalten hat. Leider sind noch keine weiteren Details zur gemeinsamen Comedy-Serie von Anke Engelke und Bastian Pastewka veröffentlicht worden. Auch nicht, welchen Titel die Serie tragen wird. Bekannt ist nur, dass der kommende Spaß des Comedy-Legenden-Duos 2024 bei Amazon Prime Video für strahlende Gesichter sorgen soll.

Hinter der Produktion der Comedy-Serie steckt indes „bildundtonfabrik“, die zuvor erfolgreich Formate wie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ oder „Neo Magazin Royale“ veröffentlichte. Fans von Anke Engelke und Bastian Pastewka können sich aber schon auf ihre gemeinsame Serie freuen. Schließlich haben beide bereits des öfteren zusammen vor der Kamera gestanden wie eben in „LOL: Last One Laughing“ oder damals in der ebenfalls sehr beliebten „Wochenshow“.

Auch in Pastewkas eigener Serie „Pastewka“ war Anke Engelke oft als Gast-Star zu sehen. Daher freut euch auf die kommende Comedy-Serie auf Amazon Prime Video, dann da dürfte der Lach- und Unterhaltungsgrad definitiv recht hoch sein.

Quelle: filmstarts.de