Comeback nach Freispruch: Starttermin für neuen Kevin-Spacey-Thriller steht fest – Nachdem der Schauspieler Kevin Spacey von den Anschuldigungen der sexuellen Belästigung freigesprochen wurde, steht sein Comeback auf der großen Leinwand nun kurz bevor. Wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, wird der zweifache Oscar-Preisträger bereits im März nächsten Jahres wieder im Kino zu sehen sein.

In dem Indie-Thriller "Peter Five Eight" schlüpft Spacey in die Rolle eines charismatischen Mannes, der auf Geheiß seines mächtigen und zwielichtigen Chefs Mr. Lock in eine kleine Gemeinde in den Bergen reist, wo er einer Frau namens Brenda – verkörpert von Rebecca De Mornay – wichtige Informationen entlocken soll. Das eigentliche Ziel stellt jedoch die glamouröse Immobilienmaklerin Sam (Jet Jandreau) dar, die sich als Alkoholikerin mit einem dunklen Geheimnis entpuppt.

Spaceys Schauspielkarriere hatte auf Eis gelegen, nachdem 2017 Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut geworden waren.

Wie es hieß, soll der inzwischen 64-Jährige zwischen 2001 und 2013 vier Männer unsittlich berührt oder zum Geschlechtsverkehr genötigt haben – einen davon, als dieser gerade einmal 14 Jahre alt gewesen war.

Zwar räumte Spacey im Zuge des Prozesses ein, dass es mit einem mutmaßlichen Opfer zu "intimen" Berührungen und mit einem Mann zu Sex in gegenseitigem Einvernehmen gekommen sei, der Hollywood-Star plädierte jedoch auf nicht schuldig und wurde vom Gericht schließlich in allen Anklagepunkten freigesprochen.

Während Brancheninsider Spaceys Karriere trotz der damit erfolgten Rehabilitation zumindest in den USA am Ende sehen, glaubt der Filmverleih- und Streamingdienst-Anbieter Invincible Entertainment an Spacey und den neuen Film. CEO Thomas Ashley – der sich zuvor im Zuge der Missbrauchsvorwürfe von Amber Heard bereits für Johnny Depp eingesetzt hatte – erklärte gegenüber "The Hollywood Reporter":

"Der Film verdient es, gesehen zu werden. Es ist ein großartiger Film. Und ich glaube nicht, dass die Filmemacher es verdienen, zu leiden. Er wurde für nicht schuldig befunden und verdient eine zweite Chance, genau wie wir alle".

Zunächst wird "Peter Five Eight" am 22. März 2024 in den USA in New York City, Los Angeles, Dallas, Chicago und Miami zu sehen sein – die Macher hoffen nun, dass auch andere Städte folgen werden.

Quelle: gmx.net