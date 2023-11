Comeback des anzüglichen Teddybärs: Teaser Trailer zur „Ted“-Comedy-Serie – Wer kennt ihn nicht diesen knuffigen, immer politisch unkorrekten und anzüglichen Bären. Natürlich ist hier die Rede von „Ted“ aus den gleichnamigen Kult-Komödien. Das urkomische Abenteuer wurde von Seth MacFarlane geschrieben und inszeniert. Nach den beiden Filmen „Ted“ und „Ted 2“, kehrt eine der versautesten Komödien zurück.

Dieses Mal allerdings als Serie und ohne Mark Wahlberg, der in den Filmen den menschlichen Hauptdarsteller spielte. Die Serie nimmt uns mit auf eine Reise zurück ins Jahr 1993, wo der junge Ted in Boston aufwächst. Sein markantes Mundwerk, das keine moralischen Grenzen kennt, ist auch in der Serie omnipräsent. Wie das Ganze in der „Ted“-Serie ausschaut, könnt ihr nun in einem ersten Teaser Trailer sehen.

The first teaser for the ‘TED’ prequel series has been released.



Releasing January 11 on Peacock. pic.twitter.com/0LwXcEGIjO — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 16, 2023

Acht Jahre nach „Ted 2“ bekommen Fans somit endlich einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird, und es scheint genau das zu sein, was die Anhänger der Reihe erwartet haben. Der Humor in „Ted“ war schon immer scharfzüngig, und der erste Teaser der Serie lässt vermuten, dass sich daran nichts geändert hat. Ted nimmt kein Blatt vor den Mund, sogar gegenüber dem Streamingdienst Peacock, der die Serie produziert, werden spitze Bemerkungen gemacht.

So wird im Teaser gespielt mit der Vorstellung, dass die Serie auf der „erfolgreichsten Streaming-Plattform aller Zeiten“ erscheint, während Peacock tatsächlich eher als kleinerer Akteur in der Welt der Streaming-Dienste gilt. Seth MacFarlane, der Schöpfer von „Ted“, hat zusätzlich zum Teaser einige Bilder veröffentlicht, die den Charme der 90er Jahre einfangen. Manche Szenen wirken, als wären sie direkt aus einer klassischen Sitcom herausgeschnitten.

Snapshots from 1993: The “Ted” prequel event series arrives January 11th only @peacock! pic.twitter.com/XRHvZTdZuM — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) November 16, 2023

In den USA wird die „Ted“-Serie übrigens am 11. Januar 2024 auf Peacock verfügbar sein. Wann und wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. In der Vergangenheit starteten Peacock-Serien in Deutschland unter anderem bei WOW.

Quelle: moviepilot.de