Comeback der Kult-Sitcom: Startdatum zum „Frasier“-Revival veröffentlicht – Sie gehört zu den besten und erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten, sorgte in den Jahren zwischen 1993 bis 2004 mit über elf Staffeln im TV für Furore. Die Rede ist von der mit 37 Primetime Emmy Awards ausgezeichneten Serie „Frasier“ rund um den Radiomoderator und Psychologen Dr. Frasier Crane.

Eben dieser Sitcom-Gigant, der auch den Charakteren aus der ebenso legendären Sitcom „Cheers“ eine Plattform bot, feiert bald sein großes Comeback. Denn ganze 19 Jahre nach dem damaligen Serienfinale dürfen sich Fans auf ein „Frasier“-Revival freuen. Hierzu wurde nun endlich das Startdatum veröffentlicht. Demnach werden die ersten beiden der neuen Folgen ab dem 13. Oktober 2023 bei Paramount+ zu sehen sein.

Kelsey Grammer kehrt als Dr. Frasier Crane zurück

Danach wird es wöchentlich beim Streaming-Dienst immer eine weitere neue Folge geben. Beim Comeback der Kult-Sitcom wird Kelsey Grammer als Originalmitglied zurückkehren und wieder in die Rolle des Kult-Charakters Dr. Frasier Crane schlüpfen. Zu den neuen Neuzugängen der Sitcom gehören indes Jack Cutmore-Scott als Frasiers Sohn, Nicholas Lyndhurst als alter College-Freund, Toks Olagundoye als Leiterin der Psychologieabteilung, Jess Salgueiro als Mitbewohnerin von Frasiers Sohn und Anders Keith als Frasiers Neffe.

Aktuell rumort es noch in der Gerüchteküche, ob es in den neuen Folgen Cameo-Auftritte von so beliebten „Frasier“-Charakteren wie Niles oder Lilith Sternin aus der Serie geben wird. Verantwortlich für das „Frasier“-Revival zeigen sich Chris Harris („How I Met Your Mother“) sowie Joe Cristalli („Life In Pieces“), wobei Kelsey Grammer als ausführender Produzent fungieren wird. Für all jene, die sich auf das bevorstehende Revival vorbereiten möchten, stehen alle elf Staffeln von „Frasier“ sowie die Serie „Cheers“ auf Paramount+ zur Verfügung.

Quelle: filmstarts.de