Freunde von hochkarätigen Action-Thrillern bekommen mit „Code Ava - Trained To Kill“ bald neues Material auf DVD und Blu-ray für spannende Heimkino-Unterhaltung. Der Film wurde inszeniert von Regisseur Tate Taylor, der bereits mit „The Help“, „Girl on the Train“ oder „Ma – Sie sieht alles“ positiv auf sich aufmerksam machte.

Für „Code Ava“ hat sich Tate Taylor einen namhaften Cast geangelt, allen voran Jessica Chastain („Interstellar“, „ES 2“) in der Hauptrolle. An ihrer Seite stehen Hollywood-Stars wie Colin Farrell, John Malkovich sowie Oscarpreisträger Common. Was euch in „Code Ava“ erwartet, könnt ihr jetzt im deutschen Trailer sehen. Im Film geht es um Ava (Jessica Chastain) – eine eiskalte Profikillerin.

Sie arbeitet für eine zwielichtige Organisation, für die sie hochkarätige Zielpersonen auf der ganzen Welt ausschaltet. Doch als einer ihrer Jobs aufgrund von Falschinformationen schiefläuft, wendet sich für Ava das Blatt. Sie wird in den Zwangsurlaub geschickt, bis Gras über die Sache gewachsen ist.

Noch weiß Ava nicht, dass ihr Boss Simon (Colin Farrell) selbst Killer auf sie angesetzt hat und sie ums Überleben kämpfen muss … In diesem Streifen steckt reichlich Spannung und Nervenkitzel, perfekt also für den nächsten Filmabend. Allzu lange müsst ihr auch nicht mehr auf diesen hochkarätigen Actionthriller warten.

Denn „Code Ava - Trained To Kill“ ist ab 22. Oktober 2020 als DVD sowie Blu-ray erhältlich und digital bereits ab dem 06. Oktober 2020 verfügbar.