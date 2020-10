„Code Ava“ – Film-Kritik – Heimkino-Fans dürfen ihr Augenmerk auf einen starbesetzten und hochkarätigen Thriller richten. Mit „Code Ava - Trained To Kill“ auf DVD und Blu-ray wartet auf euch spannende Unterhaltung. Im Film geht es um die titelgebende Ava – ihres Zeichens eiskalte Profikillerin.

Sie arbeitet für eine zwielichtige Organisation, für die sie hochkarätige Zielpersonen auf der ganzen Welt ausschaltet. Doch als einer ihrer Jobs aufgrund von Falschinformationen schiefläuft, wendet sich für Ava das Blatt. Sie wird in den Zwangsurlaub geschickt, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Noch weiß Ava allerdings nicht, dass ihr Boss Simon selbst Killer auf sie angesetzt hat und sie ums Überleben kämpfen muss.

Der Spaß beginnt, vor allem für alle Zuschauer. Denn in diesem Streifen stecken reichlich Spannung und Nervenkitzel. Dies auch generiert durch einen wahrhaft starken Cast. So sind neben Jessica Chastain („Interstellar“, „ES 2“) in der Hauptrolle auch Hollywood-Stars wie Colin Farrell, John Malkovich sowie Oscarpreisträger Common mit von der Partie.

Regisseur Tate Taylor, der bereits mit „The Help“, „Girl on the Train“ oder „Ma – Sie sieht alles“ positiv auf sich aufmerksam machte, gelingt hier ein weiterer filmischer Beitrag, der euch einen fesselnden Fernsehabend beschert. Seid euch nur bewusst, dass „Code Ava“ eher als Thriller mit Drama-Elementen überzeugt, als als furioser Hollywood-Actioner.

Sicherlich gibt es auch hier zünftige Action-Szenen, aber die sind insgesamt nicht omnipräsent. Dieser Streifen lebt eher von seinen Charakteren, dem tollen Schauspiel und seinem langsamen, aber fesselnden Story-Aufbau. Wer sich darauf einlässt, bekommt unterm Strich einen starken Thriller zu sehen, der von der ersten bis zum Finale beste Genreunterhaltung bietet!

Code Ava (Eurovideo Medien) – VÖ: 22. Okt. 20