Cobra Kai: Trailer zur 3. Staffel der gefeierten Karate-Serie – Fans konnten sich bereits über die Ankündigung einer vierten Staffel freuen. Nun bekommen sie neues Material rund um die Karatedojos Miyagi-Do und Cobra Kai, nämlich mit dem offiziellen Trailer zur dritten Staffel der Netflix-Erfolgsserie, die im Januar 2021 anlaufen wird.

Und ganz im geliebten Stil der Serie schürt das Video die Vorfreude auf die „Cobra Kai“-Fortsetzung. Schließlich wollen alle wissen, wie es denn nun nach den stürmischen Ereignissen der zweiten Staffel weitergeht. Noch nie „Cobra Kai“ gesehen, aber Fan der Karate-Streifen der 80er? Dann aber mal ran! Denn die Dramedy-Serie spielt 34 Jahre nach dem ersten „Karate Kid“-Film und setzt die Rivalität zwischen Daniel LaRusso und Johnny Lawrence fort.

Das Coole dabei ist, dass in der „Karate Kid“-Fortsetzung sowohl William Zabka als auch Ralph Macchio ihre alten Rollen verkörpern. Außerdem gibt es in Staffel drei ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus „Karate Kid 2: Entscheidung in Okinawa“, so zu sehen im Trailer. Staffel drei klärt derweil die Frage, was denn nun aus den zwei Helden der Serie wird, nachdem das Cobra Kai mitsamt Schülern von Johnnys altem Sensei, John Kreese, übernommen wurde.

Außerdem wird Daniel LaRusso ins japanische Okinawa reisen, der Heimat von Mr. Miyagi. Auch die dritte Staffel wird Fans ganz sicher wieder begeistern. Alle neuen Episoden der neuen Staffel werden ab dem 8. Januar auf Netflix verfügbar sein.