Clint Eastwood: Hollywood-Legende plant allerletzten Film – Der bald 93-jährige Clint Eastwood gehört zu den Urgesteinen der Filmindustrie und ist ohne Zweifel eine der ikonischsten Legenden Hollywoods. Ein rüstiger Fan-Liebling, der bis heute noch hinter und vor der Kamera steht. Eastwood lebt einfach für den Film – und das auch im hohen Alter.

Das zeigt auch die Tatsache, dass er eigentlich bereits nach dem Filmhit „Gran Torino“ aus dem Jahre 2008 nicht mehr als Schauspieler tätig sein wollte, aber dann doch immer wieder vor die Kamera trat, wie mit seinem letzten Film „Cry Macho“ aus dem Jahre 2021, den er übrigens auch selbst inszenierte. Doch nun könnte bald seine wohlverdiente Rente im Filmgeschäft Wirklichkeit werden.

Das große Finale Clint Eastwoods

Demnach soll Clint Eastwood einem Bericht von „DiscussingFilm“ zufolge derzeit an seinem allerletzten Film arbeiten, bevor er dann endgültig nach rund 70 Jahren im Filmgeschäft in den Ruhestand gehen wird. Sein letzter und dann 40. Film seiner Karriere soll in Zusammenarbeit mit Warner Bros. ins Leben gerufen werden. Das verwundert nicht, ist Warner Bros. doch seit über 50 Jahren quasi sein Haus-und-Hof-Filmstudio.

Das große Finale Clint Eastwoods hat auch bereits einen Arbeitstitel – und zwar „Juror #2“. Hierbei soll es sich um einen Thriller handeln, bei dem es um ein Geschworenenmitglied bei einem Mordprozess geht. Dieses soll damit konfrontiert werden, den Tod des Mordopfers verursacht zu haben. Der Auszug aus dem Plot hat durchaus das Potenzial für ein mitreißendes Thriller-Drama. Und dann ist da ja auch noch der Altstar selbst, der in seiner langen Karriere alles erreicht hat, was man als Schauspieler und Regisseur nur erreichen kann.

Unvergessene Film-Klassiker und Kult-Streifen

Nicht nur wurde er mehrfach, unter anderem mit dem Oscar, ausgezeichnet, auch hat er unvergessene Klassiker hervorgebracht. Diese reichen von „Dirty Harry“, „Erbarmungslos“, „Million Dollar Baby“, „American Sniper“ bis hin zu „Mystic River“, „Flucht von Alcatraz“ oder dem Kultfilm „Gran Torino“.

Daher sei dem über 90-jährigen Clint Eastwood seine Rente mehr als gegönnt. Aber vorher freuen wir uns auf einen hoffentlich starken Schlusspunkt hinter seiner unvergleichlichen Karriere – mit seinem wohl allerletzten Film.