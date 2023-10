Chuck Norris vs. Zombies: Action-Ikone kehrt in abgedrehter Horror-Komödie zurück – Für einen Kulthelden, dem ein ganzes Witzgenre zu verdanken ist, hat sich Chuck Norris seit seinem Auftritt in „The Expendables 2“ in Sachen Film und Fernsehen ziemlich rar gemacht. Nun ist der Mann inzwischen 83 Jahre alt und hat von daher seine Ruhe verdient, doch bald soll es tatsächlich handfesten und laut dem „Hollywood Reporter“ ziemlich abgedrehten Nachschub für Norris-Fans geben.

Neben Chuck Norris werden in dem „Zombie Plane: Z-Force 1“ getauften Streifen auch noch der 90er-Popstar Vanilla Ice und die australische Sängerin und Schauspielerin Sophie Monk sich selbst spielen.

Inhaltlich bekommen wir es dabei mit einem Zombievirus zu tun, der die Passagiere auf einem Flug zwischen Sydney und Los Angeles befällt. Nun haben es die Überlebenden nicht nur mit Untoten zu tun, sondern müssen auch noch verhindern, dass die US Air Force das Flugzeug vom Himmel holt.

Und wie kommen die Stars des Films ins Spiel?

Chuck Norris ist in der Welt von „Zombie Plane“ Mitglied einer geheimen Regierungsorganisation, die prominente Persönlichkeiten zum Schutz der Weltbevölkerung zu knallharten Undercover-Agenten ausbildet. Als Produzentin des Films erklärt Jessica Butland:

„Die Zuschauer können sich auf eine wilde Fahrt gefasst machen. Vanilla Ice ist als Geheimagent in seinem Element und dass Chuck Norris ihn ausgebildet hat, ist hervorragend und funktioniert einfach.“

Mitproduzent Shaked Berenson ergänzt:

„‚Zombie Plane‘ nutzt Comedy, das Zombie-Genre und 90er-Jahre-Nostalgie als Vehikel, um die Popkultur ebenso zu kommentieren wie zu füttern und kreiert unvergessliche Einzeiler und eine Situationskomik der Superlative.“

Im November 2023 soll das Projekt vonseiten des Unternehmens Studio Dome den internationalen Verleihen vorgestellt werden. Zu rechnen ist mit einem offiziellen Filmstart von daher wohl im kommenden Jahr. Ob und wo wir den Streifen dann hierzulande werden sehen können, bleibt zunächst jedoch fraglich.

Quelle: kino.de