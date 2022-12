„Christmas Bloody Christmas“ – Film-Kritik – Ho, ho, ho ... es weihnachtet sehr! Es ist auch die Zeit der besinnlichen Weihnachtsfilme. Doch für alle, die keine Lust auf Kitsch, Romantik und Feel Good haben, nun, für all jene Weihnachtsmuffel gibt es nun mit „Christmas Bloody Christmas“ ein echte Alternative für das Heimkino als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook.

Denn in diesem Christmas-Horror gibt es einen durchgeknallten, amoklaufenden Roboter-Weihnachtsmann, der ein wahres Schlachtfest anrichtet. Also genau das Richtige für alle Genre-Fans, die es blutig und wild mögen. Das Ganze gibt es im Mediabook inklusive 24-seitigen Booklet in bester Bildqualität in 4K Ultra HD mit HDR10+. Regisseur Joe Begos beschert uns derweil einen herrlich skurrilen Retro-Horror mit einem Terminator-Santa-Claus, der den Brutalitäts- und Gore-Zylinder zum Überkochen bringt.

Splatter- und Gore-Feuerwerk

Alles beginnt in „Christmas Bloody Christmas“ an Heiligabend. Eigentlich wollen Tori und Robbie nach ihrer Schicht im Plattenladen nur feiern, sich volllaufen lassen und das deprimierendste aller Feste hinter sich bringen. Als jedoch ein Weihnachtsmann-Roboter in einem nahe gelegenen Spielzeuggeschäft zur Axt greift und einen Amoklauf quer durch die beschauliche Kleinstadt startet, wird die Heilige Nacht zum Kampf ums nackte Überleben.

Und dieser Überlebenskampf entpuppt sich in „Christmas Bloody Christmas“ als blutiges Unterfangen. Mit genial handgemachten Effekten, was das Ganze wesentlich authentischer macht als ein wildes CGI-Gewitter. Der Sci-Fi-Horrorfilm ist aber nichts für sanfte Gemüter, denn hier geht es richtig derb zur Sache mit saftigen Splatter-Szenen und einem Schiffscontainer Blut. Und ja, die Story ist bis auf die kreative Idee, einen Terminator-Santa auf die Opfer loszulassen, recht generisch.

Exzellente Scream Queen Riley Dandy

Aber das ist im Fall von „Christmas Bloody Christmas“ überhaupt kein Problem und sorgt auch nicht für Langeweile. Denn dafür geht es in diesem Film einfach zu heftig zur Sache. Neben den tollen Effekten, fallen auch die beiden Hauptfiguren positiv auf, in Form von Schauspieler Sam Delich und vor allem auch Darstellerin Riley Dandy, die hier eine begnadete gute Scream Queen abgibt.

Alles in allem ist „Christmas Bloody Christmas“ genau das Richtige für alle Horrorfans, die auf Splatter und Gore stehen, aber auch auf überaus unterhaltsamen Old-School-Horror.

„Christmas Bloody Christmas“ (Capelight Pictures) – VÖ: 09. Dez. 22

Digital zum Kaufen, 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (UHD-Blu-ray + Blu-ray), Single-Blu-ray und –DVD