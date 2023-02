Children of the Corn

Children of the Corn: Trailer zur neuen Stephen-King-Verfilmung – Fans von Old-School-Horrorstreifen kennen ganz sicher den Horror-Klassiker „Kinder des Zorns“ von Regisseur Fritz Kiersch aus dem Jahre 1984 mit Linda Hamilton und Peter Horton. Ein ewig währender Kultfilm, der auf der Kurzgeschichte „Kinder des Mais“, im englischen „Children of the Corn“, von Autorenlegende Stephen King basiert.

Auch wenn es genügend Genrejünger gibt, welche die bösen Kids aus dem Maisfeld grausig finden, so haben sie auf der anderen Seite ebenso viele Fans auf ihrer Seite. Daher verwundert es nicht, dass auf den ersten Teil bis heute zehn Sequels folgten, 2018 mit „Children of the Corn: Runaway“ der letzte Teil sowie ein Remake aus dem Jahr 2009. Und nun kommt bald ein weiterer Film hinzu, nämlich „Children of the Corn“, die Neuinterpretation der Originalgeschichte von Regisseur Kurt Wimmer („Equilibrium“, „Ultraviolet“).

Blutiger Red-Band-Trailer

Dazu wurde jetzt auch der Red-Band-Trailer veröffentlicht, der euch einen ersten Vorgeschmack auf den kommenden Horror-Streifen gibt. Um einen ähnlich guten Angstmacher wie damals zu generieren, nimmt Wimmer natürlich die mörderischen Kinder als Basis seiner neuen Geschichte. Und wenn man sich den recht blutigen Trailer so anschaut, besteht hier mit „Children of the Corn“ durchaus Potenzial, dass uns ein zünftiger Horrorbeitrag fürs Kino bevorsteht.

Zumal Kurt Wimmer einiges daran gelegen ist, diesen Streifen zu inszenieren. Schließlich kehrte er nach einer 14-jährigen Auszeit nach seinem letzten Film „Equilibrium“ zurück, um sich dieser Neuinterpretation für das er auch selbst das Drehbuch schrieb. Die neue Version von „Children of the Corn“ spielt indes abermals in Nebraska.

Kindermob jagt Erwachsene

Dieses Mal wird jedoch die Zwölfjährige Eden Edwards von einer finsteren Macht besessen, die in einem Maisfeld haust. Daraufhin versammelt sie etliche Kinder um sich, die nur eines im Sinn haben: Alle Erwachsenen abzuschlachten, die sie in die Finger bekommen. Ob diese Version des mordenden Kindermobs die Zuschauer letztendlich begeistern kann, wird man ab dem 3. März 2023 vorerst nur in den US-Kinos sowie im Streaming sehen können. Einen deutschen Termin gibt es leider noch nicht.

Quelle: kino.de