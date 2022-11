„Chicago P.D.– Staffel 9 “ – Serien-Tipp – Düster weiter geht es mit einer intensiven, spannenden Serie, die zum mittlerweile neunten Mal das Geschehen im District 21 des Chicago Police Departments zeigt. Auch in der neunten Staffel geht Sgt. Hank Voight mit seiner unvergleichlichen und knurrigen Art als Kopf der Intelligence Unit auf Böse-Buben-Jagd.

Zusammen mit seinem Team bekämpft er Straftaten im großen Stil – von Drogenschmuggel bis hin zu Morden aller Art. Das Spin-off der Erfolgsserie „Chicago Fire“ hat sich mittlerweile selbst zu einem Serienhighlight gemausert. Vor allem aufgrund seiner bunt gemischten Polizeieinheit, die einem wirklich ans Herz gewachsen ist. Auch mit dieser Staffel punktet „Chicago P.D“ mit spannenden Fällen, wunderbar biestigen Bösewichten und diesem generell einzigartigen Charme.

Spannende Fälle, starkes Team, große Crime-Unterhaltung

Dadurch schafft es die Serie obendrein, sich von den vielen anderen Crime-Formaten abzuheben. Dick Wolf („Law & Order“) inszeniert in Staffel neun die Geschichte um Voight und seinem Team intelligent weiter. Denn nach einem wahrhaft turbulenten Jahr für die Einheit und einem einschneidenden Wandel bezüglich der Richtung der Abteilung, werden nun auch die Beziehungen der Mannschaft auf die Probe gestellt.

Bei all den Widrigkeiten und auch den unterschiedlichen Meinungen über den neuen Weg der Einheit: Das Team bleibt fortwährend fest entschlossen, seine so geliebte Stadt Chicago zu schützen. Alles in allem werden in den 22 neuen Episoden Crime-Fans rund 880 Minuten bestens unterhalten, mit reichlich fesselnden Folgen.

Vor allem Zugpferd Jason Beghe als Sgt. Hank Voight ist erneut phänomenal unterwegs. Letztendlich überzeugt auch Staffel neun dieser genialen Krimi-Thriller-Serie einmal mehr, sodass sich alle Alt- sowie Neufans auf den Heimkino-Release freuen können.

Chicago P.D. - Staffel 9 (Universal Pictures Germany) – VÖ: 24. Nov. 22