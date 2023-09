Charlie Sheen: „Two and a Half Men“-Star plant Comeback – Die vielen Skandale um Charlie Sheen gipfelten 2011 in dem Rauswurf aus der Sitcom „Two and a Half Men“. Die Tatsache, dass der Schauspieler seinerzeit als das Aushängeschild der Serie schlechthin galt, verdeutlicht, wie schlimm es um ihn gestanden haben muss. Inzwischen scheint Sheen aber geläutert, der nun sogar sein TV-Comeback vorbereitet.

Die authentische Darstellung der Serienfigur Charlie Harper machte Sheen einst zum bestbezahlten US-TV-Star.

Wie es heißt, sollen pro Folge der vor allem dank ihm überaus erfolgreichen Sitcom stolze 1,25 Millionen Dollar auf Sheens Konto geflossen sein. Während der Dreharbeiten zur achten Staffel wurde Produzent Chuck Lorre der Drogeneskapaden seines Stars und der vielen Beleidigungen ihm gegenüber aber überdrüssig und schmiss Sheen hochkant raus.

Jamie Widdoes, ehemaliger Regisseur der Sitcom, sollte der britischen „Daily Mail“ später erklären: „Wir alle versuchten, so gut es ging, die Erlebnisse mit Charlie am Set auch dort zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber das wurde immer schwieriger. Seine Probleme außerhalb des Sets haben uns am Set Tag für Tag nicht einfach so getroffen, sie haben uns überflutet.“

Einige Jahre später machte Sheen dann eine HIV-Infektion bekannt.

Erst kürzlich fand überraschend eine Versöhnung zwischen dem „Two and a Half Men“-Produzent Chuck Lorre und Charlie Sheen statt. Nach vielen Jahre des Streites gaben die beiden nun sogar bekannt, an einer neuen Comedy-Serie zu arbeiten.

In „How to be a Bookie“ soll es um einen alternden Buchmacher gehen, dem es schwer fällt, sich in der heutigen Welt der Sportwetten zurechtzufinden. Sheen soll die Hauptrolle übernehmen.

Offenbar hat dieser seinen Teil für die Rehabilitation geleistet, sei er laut seinem ehemaligen persönlichen Make-up-Artist Gabriel Solana doch nicht nur clean, er raucht angeblich auch keine einzige Zigarette mehr.

Der inzwischen 58-Jährige scheint einen Gesinnungswandel durchlebt zu haben, was auch seine Reaktion auf die Frage beweist, wie man eine richtig gute Party feiert, die ihm im Rahmen eines Facebook-Posts gestellt wurde. Sheens Antwort:

„Ich denke, eine Party wird dann gut, wenn man aus dem richtigen Grund und mit den richtigen Leuten feiert.“

Als er dann aber gefragt wurde, wer eines Tages seine Grabrede halten sollte, schimmert dann doch wieder etwas Charlie Harper durch: „Das könnte wohl nur ich selbst tun. Ich würde die Rede aufnehmen und während der Beerdigung abspielen.“

