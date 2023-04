Charlie Sheen: Comeback mit neuer Comedy-Serie – Vor nunmehr zwölf Jahren schied Fanliebling Charlie Sheen aus der Erfolgsserie „Two and a Half Men“ unfreiwillig aus. Dies nach einem Streit mit Serienschöpfer Chuck Lorre, woraufhin der Hollywood-Star gefeuert wurde. Keine einfache Zeit für Sheen, war es damals doch nicht der einzige Skandal, in den er verwickelt war. Nun macht eine Meldung von „Hollywood Reporter“ die Runde, die eine dicke Überraschung bereithält.

Denn das, was niemand mehr für möglich hielt, wird nun geschehen: Eine Reunion von Charlie Sheen und „Two and a Half Men“-Macher Chuck Lorre, die künftig wieder zusammenarbeiten werden. So haben sich die beiden alten Streithähne zusammengerauft und arbeiten gemeinsam an einer neuen Comedy-Serie für den Streaming-Dienst Max. Die Serie trägt den Titel „How to Be a Bookie“, in der Sebastian Maniscalco („The Irishman“, „Green Book“) die Hauptrolle übernehmen wird.

Charlie Sheen bekommt wiederkehrende Nebenrolle

Darüber hinaus bekommt eben kein Geringerer als Charlie Sheen einen festen Part in der Serie in einer wiederkehrenden Nebenrolle. In „How to Be a Bookie“ geht es um einen alteingesessenen Buchmacher. Dieser kämpft in Los Angeles um das Überleben seines Geschäfts. Denn die Legalisierung von Sportwetten bedroht den Erhalt seines Geschäftsmodells. Es warten etliche Probleme gelöst zu werden, nicht nur mit seinen Kunden und Kollegen, sondern auch mit seiner Familie.

Zum Start der neuen Comedy-Serie wird die erste Staffel von „How to Be a Bookie“ acht Episoden umfassen. Fans von Charlie Sheen dürfen sich also auf ein Serien-Comeback des illustren Schauspielers freuen, der von 2003 bis 2011 die Figur Charlie Harper aus „Two and a Half Men“ zum Kult machte und später nach seinem Rauswurf von Ashton Kutcher abgelöst wurde. Bleibt zu hoffen, dass Sheen nicht wieder mit Chuck Lorre aneinandergerät, und er eine gute Rolle in der neuen Serie innehat.

Denn in den letzten Jahren ist es recht still um ihn geworden. Charlie Sheen soll übrigens neben „How to Be a Bookie“ auch in der „Ramble On“ Dramedy-Serie von „Entourage“-Schöpfer Doug Ellin zu sehen sein. Allerdings gibt es seit Längerem keine Neuigkeiten rund um diese geplante Serie.

Quelle: moviepilot.de