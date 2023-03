Charlie Hunnam bestätigt Gerüchte: Kehrt Jax Teller zu Sons of Anarchy zurück? – Sie ist eine bis heute ungebrochen beliebte Erfolgsserie mit dem nahezu perfekten Mix aus Familiendrama und Humor, Action, Gewalt und Thrill: „Sons of Anarchy“ gehört fraglos zu den Serien, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Das Bikerdrama eroberte Fan-Herzen im Sturm. Unlängst äußerte sich Hauptdarsteller Charlie Hunnam zu einer möglichen Rückkehr in das Universum der Redwood Originals und ihrer Biker-Kriege.

Auch das Spin-off „Mayans M.C.“ um die Latino-Konkurrenten der „Sons of Anarchy“ ist ein Erfolg, wird es derzeit auf eine fünfte und letzte Staffel im Juli bringen. Viele Fans wundern sich nun, wohin die Reise der fantastischen Serienwelt von Autor und Schöpfer Kurt Sutter hingehen könnte. Denn „Sons of Anarchy“ endete 2014 nach immerhin sieben Staffeln, mit „Mayans M.C.“ ist nun auch Schluss. Wie soll es also weitergehen? Gerüchte machten die Runde, Charlie Hunnam könnte als Jackson „Jax“ Teller zurückkehren, da das Ende von „Sons of Anarchy“ nach Meinung einiger offen sei.

Wir erinnern uns:

ACHTUNG, SPOILER: Am Ende der finalen Staffel fährt Jax in eine ungewisse Zukunft die Straße hinunter – und dann umarmend auf seinem Bike in den Gegenverkehr. Ein helles Licht blendet auf. Unklar, ob er wirklich von einem entgegenkommenden Truck erfasst wurde. SPOILER-ENDE: Für einige Fans kein befriedigendes Finale, seitdem spalten Meinungen dazu die Community. Wie es wirklich für Jax ausgegangen ist? Für die meisten steht es fest. Womit sich eine Teilnahme von Charlie Hunnam an weiteren Ausflügen im Universum der Redwood Originals verbieten dürfte.

Tatsächlich reagierte der Schauspieler von Jackson „Jax“ Teller vor einigen Monaten bereits auf solche Aussagen und bestätigte, dass er zu Kurt Sutters Serienuniversum zurückkehren werde, wie „LADbible“ berichtet. Er betonte aber auch, dass es nicht in einer Form geschehen werde, welche die Fans vielleicht vermuten. Auf der Comic Con in Liverpool sprach Charlie Hunnam auf einem Panel mit dem Publikum.

Wörtlich führte der Star aus:

„In diesem Universum gibt es etwas, das nichts mit Jax Teller zu tun hat, aber mit mir, das wir gerade auskochen. Aber im Moment ist es so, dass wir uns in der Phase befinden, in der Zutaten abgemessen werden, sie werden noch nicht einmal in der Schüssel gemischt und sie sind definitiv noch nicht im Ofen.“ Im Oktober 2022 dann seine nächsten Äußerungen zu einer „möglichen“ Rückkehr in Sutters Biker-Welt und einer Nachfolgeserie. Hunnam gab „Access Hollywood“ ein Interview. Dort deutete er an, dass er die Kutte der „Sons“ wieder anziehen könnte.

„Ich habe eine Idee, die ich in den Kinderschuhen erforsche, wo das eine Möglichkeit darstellen könnte. Das wäre etwas, das mich unfassbar reizen würde. Wie ich schon sagte, stecken wir noch in den Kinderschuhen, um die Realisierbarkeit dieser Idee zu prüfen“, so der Schauspieler. Bekannt ist, dass Hunnam Schwierigkeiten hatte, die Figur des Jax Teller überhaupt loszulassen. In sieben Staffeln war er so mit dem Charakter verschmolzen, dass er Probleme hatte, für darauffolgende Produktionen und Filme jemand anders zu werden.

Laut eigenen Aussagen schlich er sich sogar mehrfach auf das Set von „Sons of Anarchy“ zurück

2017 sagte er gegenüber „Glamour“: „Nachdem ich acht Jahre lang mit diesem Mann gelebt und ihn geliebt hatte, war es für mich ziemlich emotional, ihn endlich ins Bett zu bringen. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich oft zum Drehort zurückgegangen bin. Ich kannte das Sicherheitspersonal und sagte ein paar Tage lang: 'Oh, ich habe was vergessen', also ließen sie mich auf das Set, und ich lief nachts einfach dort herum, weil ich in dieser Umgebung sein und einen persönlichen Prozess des Abschieds durchlaufen wollte.“

„Nach ein paar Nächten brauchte ich das Alibi nicht mehr, um reinzukommen, und nach einer Weile sagte ich einfach: 'OK, genug, das ist erledigt'“, so Hunnam. Wenn er also sagt, dass er begierig ist, in die Welt der Redwood Originals zurückzukehren, darf man als Fan gewiss sein, dass er es so meint.

Quelle: ladbible.com