Endlich öffnen wieder die Kinos und am 17. Juni 2021 erscheint mit "Chaos Walking" ein echter Kracher für Film-Fans. Passend zum Kinostart verlosen wir, in Zusammenarbeit mit Studiocanal, einen Noise Cancelling Kopfhörer von Sony!

ÜBER CHAOS WALKING

In einer nahen Zukunft findet Todd Hewitt (Tom Holland) die mysteriöse Viola (Daisy Ridley), die nach einer Bruchlandung auf dem fernen Planeten „New World“ gestrandet ist. In Todds Heimatstadt Prentisstown sind alle Frauen verschwunden und die männlichen Bewohner stehen unter dem Einfluss des rätselhaften „Lärm“ – eine seltsame Kraft, die alle Gedanken für jeden und jederzeit hörbar werden lässt. In dieser gefährlichen und feindlichen Welt ist Violas Leben von Anfang an in Gefahr. Gemeinsam mit Todd begibt sie sich auf die Flucht vor dem Anführer von Prentisstown (Mads Mikkelsen) und seinen Männern. Dabei kommen die beiden einer unglaublichen, dunklen Wahrheit auf die Spur und müssen schon bald um ihr Leben rennen... Ab 17. Juni 2021 im Kino!

ÜBER SONY KOPFHÖRER

Entdeckt, wie die WH-1000XM4 Kopfhörer Sonys modernste Technologie für Geräuschminimierung mit hervorragender Klangqualität und zahlreichen intelligenten Funktionen vereinen – für ein unvergleichliches Hörvergnügen. Ob Langstreckenflug oder Café-Besuch: Die WH-1000XM4 Kopfhörer filtern noch mehr hoch- und mittelfrequente Geräusche heraus und bieten damit unsere bisher beste Leistung für Geräuschminimierung.

Mehr Informationen findet ihr unter www.sony.de.

Wir verlosen einen Sony Noise Cancelling Kopfhörer WH-1000XM4 im Wert von ca. 379,- Euro! Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

