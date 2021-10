„Chaos Walking“ – Film-Kritik – Auf geht es in eine futuristische Welt, die euch von Regisseur Doug Liman („Die Bourne Identität“, „Edge of Tomorrow“) in „Chaos Walking“ präsentiert wird. Beim Film nach dem gleichnamigen Bestseller von Patrick Ness handelt es sich um ein Science-Fiction-Abenteuer. Ein Streifen, der obendrein auch eine gute Portion Action und Mystery innehat.

Das Ganze ist zudem gespickt mit großen Stars wie Mads Mikkelsen oder Tom Holland und Daisy Ridley in den Hauptrollen. „Chaos Walking“ führt in eine nahe Zukunft. Dort findet Todd Hewitt die mysteriöse Viola, die nach einer Bruchlandung auf dem fernen Planeten „New World“ gestrandet ist.

In Todds Heimatstadt Prentisstown sind alle Frauen verschwunden und die männlichen Bewohner stehen unter dem Einfluss des rätselhaften „Lärms“ – eine seltsame Kraft, die alle Gedanken für jeden und jederzeit hörbar werden lässt. In dieser gefährlichen und feindlichen Welt ist Violas Leben von Anfang an in Gefahr. Gemeinsam mit Todd begibt sie sich auf die Flucht vor dem Anführer von Prentisstown und seinen Männern.

Dabei kommen die beiden einer unglaublichen, dunklen Wahrheit auf die Spur und müssen schon bald um ihr Leben rennen. Plottechnisch könnte man an ein aktuell ausuferndes Politikum denken, aber das schieben wir einfach mal beiseite: „Chaos Walking“ ist von der Basis her ein sehr ansprechendes und spannendes Abenteuer geworden.

Wohlgemerkt, obwohl der Plot recht einfach gestrickt ist. Dennoch gibt es einige überraschende Entwicklungen. Das ist gut, ebenso wie der starke Cast. Hier maßgeblich die klasse Performances von Tom Holland und Daisy Ridley, die letzten Endes den Film tragen. Was eher weniger gelungen ist, sind die vielen offen Fragen, die der Streifen auch nach dem Abspann zurücklässt.

Eine richtige Antwort auf die Frage, weshalb das alles so zustande kam, gibt es leider nicht. Auch krankt es an manchen Stellen an der Logik in der Erzählung. Positiv ist allerdings dann wieder diese coole futuristische Welt, die vor allem sehr effektvoll in Szene gesetzt wurde. So bleibt am Ende ein durchaus unterhaltsames Sci-Fi-Abenteuer, das aber definitiv Potenzial verschenkt hat.

Chaos Walking (Studiocanal) – VÖ: 14. Okt. 21