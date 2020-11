Chaos Walking: Deutscher Trailer zum SciFi-Abenteuer – Fans von Science-Fiction und Abenteuern können sich im kommenden Jahr auf „Chaos Walking“ freuen. Der Film basiert auf der gleichnamigen und weltweit gefeierten Buchreihe von Patrick Ness. Inszeniert wurde der Streifen von Doug Liman, der bereits mit „Die Bourne Identität“ oder „Edge of Tomorrow“ sein Händchen für spannendes Kino bewies.

Nun also ein Science-Fiction-Abenteuer, zu dem es jetzt den ersten deutschen Trailer zu sehen gibt. In „Chaos Walking“ geht es in die Zukunft. Dort findet Todd Hewitt die mysteriöse Viola, die nach einer Bruchlandung auf dem fernen Planeten New World gestrandet ist. In Todds Heimatstadt Prentisstown sind alle Frauen verschwunden und die männlichen Bewohner stehen unter dem Einfluss des rätselhaften 'Lärm'.

Dies ist eine seltsame Kraft, die alle Gedanken für jeden und jederzeit hörbar werden lässt. In dieser gefährlichen und feindlichen Welt ist Violas Leben von Anfang an in Gefahr. Gemeinsam mit Todd begibt sie sich auf die Flucht vor dem Anführer von Prentisstown und seinen Männern. Dabei kommen die beiden einer unglaublichen, dunklen Wahrheit auf die Spur und müssen schon bald um ihr Leben rennen.

Der Plot zu „Chaos Walking“ verspricht auf dem Papier ein spannendes Unterfangen auf der Leinwand zu werden. Auch der Trailer dazu, lässt auf ein rassiges SciFi-Abenteuer hoffen. Eines, das dazu auch noch richtig stark besetzt ist mit „Star Wars“-Sternchen Daisy Ridley und „Spider-Man“ Tom Holland in den Hauptrollen. Hinzu kommt Mads Mikkelsen („Rogue One: A Star Wars Story“) als Bösewicht.

„Chaos Walking“ startet hierzulande am 04. Februar 2021 in den Kinos!