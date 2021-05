Catweazle: Trailer zum spaßigen Abenteuer mit Otto – Deutschlands Kult-Komiker Otto Waalkes ist wieder da. Dieses Mal schlüpft Otto in die Rolle des kultig-schrulligen und titelgebenden Magiers Catweazle. Zum kommenden Abenteuer für alle großen und kleinen Filmfans gibt es jetzt einen brandneuen Trailer samt exklusivem Aufsager von Otto.

Gerade älteren Semestern dürfte „Catweazle“ noch ein Begriff sein. Beruht diese Kinoadaption doch auf der gleichnamigen 70er-Serie von Richard Carpenter, die zu den erfolgreichsten Serien der britischen BBC zählt und auch in Deutschland Serien-Kultstatus erlangte. Nun sorgt Otto Waalkes also für die erste Kinoadaption, übernahm dafür die Hauptrolle und verfasste auch gleich das Drehbuch.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Gag-Schreiber und dem Drehbuchautor aller „Otto“-Filme Bernd Eilert, doch auch Claudius Pläging sowie „Catweazle“-Regisseur Sven Unterwaldt waren am Skript beteiligt. Herausgekommen ist ein spaßiges Abenteuer, in dem der 12-jährige Benny in seinem Keller den kauzigen Magier Catweazle entdeckt.

Läuft, wenn's wieder läuft

Dieser hat sich versehentlich aus dem 11. Jahrhundert in die Jetztzeit katapultiert. Gemeinsam stürzen sich die beiden in ein Abenteuer, um Catweazles Zauberstab zurückzuerobern, bevor ihn die raffgierige Kunstexpertin Dr. Metzler gewinnbringend versteigern kann. Denn nur mit diesem Stab kann Catweazle wieder in seine Zeit zurückkehren.

Neben Otto Waalkes gehören unter anderen auch Julius Weckauf, Katja Riemann, Milan Peschel und Henning Baum zum Cast von „Catweazle“. Noch gibt es keinen genauen Starttermin. Oder um es mit den witzigen Worten des Filmverleihs zu sagen: „Läuft, wenn's wieder läuft“.

Ergo: Wenn die Corona-Infektionszahlen zulassen, dass die Kinos wieder geöffnet werden, wird es wohl auch „Catweazle“ schnell in die deutschen Säle schaffen.