Cash Truck: Trailer zum Action-Kracher mit Jason Statham – Eine Stadt, in der gewaltsame Überfälle an der Tagesordnung sind und die mutigen Fahrer von Geldtransportern – das sind die Zutaten, aus denen der neue Streifen „Cash Truck“ von Regielegende Guy Ritchie gestrickt ist. Nimmt man noch Elemente eines Rachethrillers hinzu, ergibt das ein explosives Gemisch, auf das man sich als Gangster- und Actionfilm-Freund freuen darf. Hier ist der deutsche Trailer zu „Cash Truck“ – und der hat es in sich.

Wenn sich Ausnahmeregisseur Guy Ritchie ein Ensemble zusammengestellt, wissen Filmfans, dass erstklassige Unterhaltung im halbseidenen Milieu auf sie wartet: „Snatch – Schweine und Diamanten“, „The Gentlemen“, „Bube, Dame, König, Gras“ – die Liste von Ritchies modernen Klassikern ist lang. Bei letzterem Film arbeitete er seinerzeit mit dem jungen und vergleichsweise unbekannten Jason Statham zusammen – für „Cash Truck“ sind sie wiedervereint. Die Handlung ist dabei rasch erzählt:

Ein verschlossener, einzelgängerischer Kerl namens „H“ (Statham) heuert bei einem Geldtransporter-Unternehmen an. Die Spezialisten dieses Teams transportieren Woche für Woche Millionenbeträge durch den Straßendschungel von L.A. Doch kaum sitzt H zum ersten Mal mit seinen Kollegen im Panzerwagen, kommt es zu einem Überfall. Nur dass der Neuling sämtlichen alten Hasen die komplette Räuberbande vom Hals hält und jeden Angreifer mit tödlicher Präzision bleihaltig entsorgt.

Wer ist dieser Mann, der bei dem Unternehmen angeheuert hat? Rasch zeigt sich: H arbeitet nur dort, um auf einen Rachefeldzug zu gehen – und der Elitekrieger macht auf der Jagd nach seinem wahren Ziel vor nichts und niemandem Halt …

„Cash Truck“ ist neben Statham hochkarätig mit Josh Hartnett und Scott Eastwood besetzt. Eigentlich sollte Guy Ritchies potenzieller Blockbuster am 22. Mai in den Kinos einziehen, neuer geplanter Termin könnte (!) Mitte Juli sein, doch hängen noch viele Starts aus wohlbekannten Gründen in der Schwebe.