Cash Truck: Trailer zum Action-Kracher mit Jason Statham – Wirklich weg war Statham ja nie, konnte er doch zuletzt beim Ableger von „Fast & Furious“ an der Seite von The Rock vom Leder ziehen und sich in „The Meg“ als Riesenhai-Jäger beweisen. Nun steht der Mann erneut in dem Fach im Mittelpunkt, das er am besten beherrscht: kompromisslose Action. Mit „Cash Truck“ geht er als Ein-Mann-Armee auf Rachefeldzug – in ungewohntem Szenario. Federführend: Regielegende Guy Ritchie! So sind die beiden endlich wieder vereint. Hier ist der Trailer zu „Cash Truck“.

Der Streifen trägt seinen Namen nicht von ungefähr, versetzt die Handlung Stathams Protagonisten doch als Sicherheitsbeamten zu einem Unternehmen namens „Fortico“, das sich auf Wertsachen-Transporte durch die US-Verbrechensmetropole Los Angeles spezialisiert hat. Hier soll sein Charakter mit dem Kürzel „H.“ als einer der Fahrer und Wachleute für die Sicherheit der Geldtransporter sorgen. Es genügt H. jedoch nicht, den titelgebenden „Cash Truck“ zu schützen.

So müssen die Kollegen des Mannes begreifen, dass er über Fähigkeiten verfügt, die selbst ihre Möglichkeiten in den Schatten stellen. Doch damit nicht genug, denn der Elitekämpfer scheint auf seinem Posten eigene Motive zu verfolgen – und die haben nichts mit dem Schutz Forticos, sondern viel mehr mit der Begleichung einer offenen Rechnung zu tun. Es geht um Hs ermordeten Sohn …

Neben Statham als Vater auf Rachefeldzug gehören Alex Ferns, Scott Eastwood und Rap-Star Post Malone zur langen Besetzungsliste von Guy Ritchies („Snatch“, „The Gentlemen“) potenziellem Kracher. Das Actiongewitter „Cash Truck“ soll dabei bereits am 20. Mai losbrechen.

