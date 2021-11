„Cash Truck“ – Film-Kritik – Bitte anschnallen, Kult-Regisseur Guy Ritchie schießt mit seinen rasanten und actionreichen Rache-Thriller mit Action-Superstar Jason Statham nun ins Heimkino. In „Cash Truck“ geht es um einen Einzelgänger mit dem Namen „H“. Der eher verschlossene „H“ nimmt einen Job bei einer Geldtransporter-Firma an.

Dies ist mit viel Verantwortung gekoppelt, bewegt die Firma doch jede Woche hunderte von Millionen Dollar durch Los Angeles. Doof, wenn gleich bei seinem ersten Einsatz der Geldtransporter überfallen wird. Aber „H“ weiß mit tödlichen Präzisionsfähigkeiten die Angreifer abzuwehren – im Alleingang, was seine Kollegen beeindruckt dreinblicken lässt.

Kein typischer, aber genialer Ritchie-Streifen

Bei all dem kommt aber rasch die Frage auf, wer dieser „H“ eigentlich ist, was seine Absichten sind und auf wen er es insgeheim abgesehen haben könnte – denn für eine Tätigkeit als Sicherheitsmann ist er überqualifiziert. Dass Guy Ritchie bockstarke Filmkracher kann, bewies er mit etlichen Filmen wie zuvor „The Gentlemen“. In „Cash Truck“ überrascht der britische Regisseur mit einer neuen Gangart im Vergleich zu seinen anderen filmischen Werken.

Denn sein neuester Streich ist ungewohnt verdammt düster und es fehlt der typische Ritchie-Dialogwitz fast gänzlich. Das ist aber keineswegs negativ gemeint, funktioniert sein Streifen dennoch wunderbar. Außerdem trägt der Film durch seine Schnitte und visuellen Ideen doch weiterhin die Handschrift eines Ritchie-Werks.

Jason Statham glänzt in Hauptrolle

Richtig überzeugend ist zudem der bedrohliche Score im Zusammenspiel mit seiner fast schon abgründigen Atmosphäre, die „Cash Truck“ einen herrlich düsteren Grundton verleiht. Stark ist zudem der megacoole Antiheld in Form der Hauptfigur „H“, der man aufgrund ihrer teilweise skrupellosen Art nicht immer folgen will – und doch fiebert man am Ende mit „H“ mit. Zu verdanken haben wir das Jason Statham, der eine Rolle so gut ausfüllt wie lange nicht mehr.

Vor allem bringt er diese unbändige Coolness von „H“ mitreißend auf die Leinwand. Wobei „Cash Truck“ generell super gecastet wurde, geben doch Josh Hartnett, Scott Eastwood, Eddie Marsan, Jeffrey Donovan sowie Holt McCallany in ihren Rollen ebenfalls eine gute Figur ab. Zwar schwächelt der Streifen etwas im Mittelteil – aber zum großen Finale dreht der Streifen noch mal deftig auf.

Mit wilden Schießereien und generell wuchtigen Action-Sequenzen wird dann nicht gegeizt. „Cash Truck“ bietet alles in allem mitreißende Unterhaltung in einem erfrischend kreativen Streifen, weit davon entfernt, einer dieser 0815-Genrebeiträge zu sein. Ein verdammt düsterer Rache-Thriller, der einem noch lange nach dem Abspann im Kopf bleibt.

Cash Truck (Studiocanal) – VÖ: 11. Nov. 21