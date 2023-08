Captain Future: Rückkehr der Kult-Serie ins Free-TV – Sie gehört zu den Zeichentrick-Nostalgiebomben aus den 80ern: die Serie „Captain Future“. Eines der vielen Anime-Formate, die hierzulande zu echten TV-Hits wurden und heute allesamt Kultstatus genießen. „Captain Future“ ist eine Anime-Adaption der Pulp-Reihe „Captain Future“ aus den 40er Jahren und nimmt euch mit auf insgesamt 40 Weltraum-Abenteuer von Curtis Newton.

Der Original-Anime von Regisseur Tomoharu Katsumata hatte übrigens 52 Episoden. Allerdings wurde die Serie in der deutschen Fassung auf eben jene 40 Folgen gekürzt. Deutsche Fans können sich nach längerer Zeit wieder freuen, denn „Captain Future“ kehrt zurück ins Free-TV. Dies gab der Free-TV-Sender ProSieben MAXX auf der „AnimagiC 2023“ offiziell bekannt. Die Ausstrahlung soll bereits im kommenden Monat erfolgen.

Folgen-Marathon auf ProSieben MAXX

Genauer gesagt voraussichtlich ab dem 2. September 2023, wo dann immer zehn Episoden von „Captain Future“ am Stück auf ProSieben MAXX ausgestrahlt werden sollen. Leider gibt es noch keine konkreten Uhrzeiten für die Folgen, aber deren Bekanntgabe sollte nicht mehr lange dauern. So oder so könnt ihr euch auf die unterhaltsamen Weltraum-Abenteuer von Curtis Newton freuen.

Als Captain Future ist er der Sohn des genialen Wissenschaftlers Roger Newton. Als seine Eltern von dem überaus bösen Vul Kuolun umgebracht werden, ist Curtis gerade acht Jahre jung. Grag, der Roboter, und Otto, der Android, übernehmen mit Simon Wrights Hilfe die Erziehung des jungen Captains. Dieser entschließt sich, nach dem Tod seiner Eltern sein Leben in den Dienst des Guten zu stellen. Ihm zur Seite seht auch die hübsche Joan Landor.

Proteste bei Eltern und Jugendorganisationen

Zusammen durchqueren sie mit der Comet, ihrem treuen Schiff, Raum und Zeit, um Frieden und Gerechtigkeit zu wahren. Erstmalig wurde diese Seriengranate am 27. September 1980 in Deutschland im ZDF ausgestrahlt. Später wurde „Captain Future“ mehr als erfolgreich auf Sendern wie RTL2 oder RTL Nitro gezeigt und ließ die ohnehin schon enorme Fanbase weiter steigen.

Interessante Anekdote zur Erstausstrahlung: Damals kam es zu Protesten bei Eltern und Jugendorganisationen, ja, selbst in einem Schulbuch wurde vor der Serie gewarnt. Heute unvorstellbar, aber das war einer der Gründe, wieso das ZDF daraufhin keine weiteren Rechte an „Captain Future“ erwarb. Am Ende bleibt das nur eine kleine Randnotiz, denn diese Serie ist Zeichentrickkult in Reinkultur!

Quelle: anime2you.de