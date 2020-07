Captain Future: Kultserie kommt zurück ins Free-TV – Es ist eine absolute Kultserie und selbst vielen älteren Menschen, die mit dem Thema Anime eigentlich nicht viel anfangen können, ein Begriff: „Captain Future“. Das Kultformat wird schon bald wieder in den deutschen Wohnzimmern zu sehen sein. Denn der Spartensender Nitro holt „Captain Future“ zurück ins Free-TV.

52 Folgen der Kultserie wurden in den 70er Jahren gezeichnet – sie alle werden den Weg zurück zu Nitro finden. Ab dem 18. Juli wird „Captain Future“ an jedem Samstag- und Sonntagmorgen um jeweils 7.50 ausgestrahlt werden. Satte sechs Folgen wird es dabei an jedem der Tage hintereinander zu sehen geben.

Zwischen 1940 und 1944 schrieb ein Autor namens Edmond Hamilton seine Science-Fiction-Romane. Es sollte 30 Jahre dauern, bis in Japan ab 1978 mit der Produktion des Anime nach dem Vorbild der Charaktere aus den Büchern begonnen wurde, die 1979 abgeschlossen wurde. Die Trickserie richtet sich dabei nur recht lose nach der Buchvorlage.

Am 27. September 1980 wurde dann im ZDF die erste Folge ausgestrahlt, die sofort eine eigene Duftmarke setzen konnte: Denn unvergessen bleibt der futuristische Soundtrack aus der Feder des Komponisten Christian Bruhn mit dem Titelsong, der bis heute ein absoluter Ohrwurm ist.

Wenn ihr euer Gedächtnis für dieses wunderschöne Musikstück noch einmal auffrischen möchtet, wir haben euch das ebenso verträumte wie unvergessene Meisterwerk des Disco-Funks an diesen Artikel gehängt, falls ihr in Nostalgie schwelgen möchtet, bis ihr euch ab dem 18. Juli die 52 Folgen „Captain Future“ selbst auf Nitro anschauen könnte.

