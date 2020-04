Einer der beliebtesten Schauspieler unserer Zeit trifft auf einen berühmt-berüchtigten, wenn nicht sogar legendärsten Schwerverbrecher aller Zeiten: Tom Hardy ist „Capone“ – und nun gibt es den ersten Trailer zum Biopic/Drama um die letzten Tage von Chicagos Gangster Nummer ein, Al Capone.

Am 12. Mai soll „Capone“ herauskommen, ein Film, der ursprünglich auf Capones Spitznamen „Fonzo“ als Titel hörte. Regisseur des Ganzen ist Josh Trank, der auch den ersten Trailer mit der Welt via Twitter teilte.

Einen Wermutstropfen hatte Trank auch gleich im Gepäck:

„Capone“ wird es nicht in die Kinos schaffen, sondern wie viele Filme momentan per Video-on-Demand-Stream zu sehen sein. Eine traurige Nachricht für ein so faszinierendes Liebhaberprojekt, an dem Tom Hardy und Trank Jahre gearbeitet haben. Mit der großen Leinwand wird es also nichts.

Der Trailer zu „Capone“ selbst zeigt einmal mehr, wie wandelbar Tom Hardy ist, der vom gerissenen Bäcker bei „Peaky Blinders“ und Soldaten im Zweiten Weltkrieg („Band of Brothers“ über Marvels Monster „Venom“ bis hin zum Batman-Bösewicht Bane oder auch Mad Max in „Fury Road“ immer wieder neue Facetten zeigte und zeigt.

In „Capone“ spielt er den alten Al Capone, der nach seiner Haftentlassung aus einem Bundesgefängnis an Demenz erkrankte. Der Film greift die Frage auf, ob Capone seinerzeit seine Erkrankung nur simuliert hatte, um eine Unsumme an Beute aus seinen Machenschaften selbst gegen Ende seines Lebens noch beiseitezuschaffen.

Quelle: gq-magazin.de