Autor: Bernhard Trecksel

Sag niemals seinen Namen: Erster Trailer zu Candyman ist da – Horror-Ikonen gibt es viele, doch wohl nur wenige haben uns in den 80ern und 90ern so einen Schauer vor dem Spiegel über den Rücken gejagt, wie der Geist des Mannes, dessen Name nicht genannt werden darf. Die düstere US-Legende besagt, dass niemand vor einem Spiegel stehen und dreimal in Folge „Candyman“ sagen darf, weil er sonst unvermittelt auftaucht. Verdammt, hat geklappt. Denn hier ist der erste Trailer zum Remake von „Candyman“.

Für die Wiederbelebung des Kultklassikers zeichnet Nia DaCosta verantwortlich, produziert wird von einem großen Namen des modernen Horrors: Oscar Gewinner Jordan Peele („Wir“, „Get Out“) soll mit dafür sorgen, dass „Candyman“ ein Erfolg wird. Dabei wurde auch die Handlung einer ordentlichen Frischzellenkur unterworfen und das Konzept des geisterhaften Hakenmörders und seiner Bienen an unsere Sehgewohnheiten angepasst.

In der Handlung von „Candyman“ verschlägt es den Künstler Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) und seine Freundin, eine Galeriebesitzerin, in eine luxuriöse Loftwohnung in Chicago. Die ganze Gegend des Stadtteils wird von Millennials bewohnt und ist auch ansonsten bis zur Unkenntlichkeit gentrifiziert. Doch ein älterer Bewohner lebt noch in dem Stadtteil – und der weiht Anthony in die Legende des Candyman und die tragische Vergangenheit des Hakenmörders ein, die in diesem Viertel ihren Anfang nahm.

Anthony beschließt, die Legende als Inspiration für neue Gemälde zu nutzen und damit endgültig in der Kunstwelt von Chicago zu einer absoluten Größe aufzusteigen. Nicht ahnend, dass er damit die Tür zur Finsternis aufstößt und seinen eigenen Verstand und das Leben vieler Menschen gefährdet … „Candyman“ läuft am 18. Juni in den Kinos an.