Candy Cane Lane: Neue Komödie mit Eddie Murphy ab sofort streamen – Die Weihnachtszeit ist gestartet und mit ihr eine Flut von festlichen Filmen auf allen Streamingdiensten. Darunter nun auch eine neue Weihnachtsomödie mit Kultschauspieler Eddie Murphy.

Die Rede ist von „Candy Cane Lane“, ein Amazon Original, in dem Eddie Murphy die Hauptrolle in diesem Weihnachtsabenteuer voller Humor und Chaos spielt. Die Geschichte von „Candy Cane Lane“ dreht sich um Chris, gespielt von Eddie Murphy, und seinen Ehrgeiz, den Weihnachtsdekorationswettbewerb in seinem Viertel zu gewinnen.

Comeback mit Weihnachtszeit-Komödie

Sein unerwarteter Pakt mit der Elfe Pepper, dargestellt von Jillian Bell, setzt eine Reihe chaotischer Ereignisse in Gang, inspiriert von dem Kinderlied „Die 12 Weihnachtstage“. Dieser Plot verspricht eine humorvolle Abweichung von traditionellen Weihnachtsgeschichten. Eddie Murphys feiert mit „Candy Cane Lane“ nach einer längeren Pause sein großes Comeback vor der Kamera. Sein letzter bedeutender Auftritt war im Film „Mr. Church“ aus dem Jahr 2016.

Seine Rollen in „Der Prinz aus Zamunda 2“ und „You People“ waren indes von wenig Erfolg gekrönt. Nun also will die Hollywood-Legende es mit der Weihnachtszeit-Komödie „Candy Cane Lane“ besser machen. Davon überzeugen könnt ihr euch ab sofort im Stream auf Amazon Prime Video.

Quelle: kino.de