Burt Young: „Rocky“-Star im Alter von 83 Jahren verstorben – Burt Young, am meisten bekannt für seine Rolle als Paulie Pennino im „Rocky“-Franchise, ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Anne Morea Steingieser, seine Tochter, hat den Verlust des Hollywood-Veteranen der New York Times bestätigt. Burt Young war nicht nur als Schauspieler des engen Freundes der Figur des Rocky Balboa bekannt, sondern hatte auch eine beeindruckende Karriere in Hollywood, die weit über diese Rolle hinausging.

Young trat erstmals 1976 im Film „Rocky“ auf, an der Seite von Sylvester Stallone, der die Hauptrolle des Boxers Rocky Balboa spielte. Der Charakter Paulie Pennino war der Schwager und ein enger Vertrauter von Rocky und wurde durch seine unverwechselbare Persönlichkeit rasch zu einer ikonischen Figur. Young erhielt für seine Darstellung sogar eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. Er trat insgesamt in sechs Filmen der „Rocky“-Reihe auf, zuletzt 2006 in „Rocky Balboa“.

Burt Young wirkte in rund 160 Film- und Fernsehprojekten mit

Abseits von „Rocky“ hatte Young eine bewegte Karriere. Er wirkte in rund 160 Film- und Fernsehprojekten mit und arbeitete unter der Regie von Filmgrößen wie Roman Polanski in „Chinatown“ oder Sam Peckinpah in „Convoy“. Auch in „Es war einmal in Amerika“, dem letzten Werk des berühmten Regisseurs Sergio Leone, war er zu sehen. Zudem war Young auch im Theater aktiv und hatte in den letzten Jahren seine Präsenz im Filmbusiness reduziert.

Der letzte Film. in dem Burt Young zu sehen war, ist der 2021 veröffentlichte True-Crime-Thriller „The Final Code“. Neben seiner Schauspielkarriere war Burt Young auch in der Kunstszene aktiv und machte sich einen Namen als Maler. Obwohl er sich in späteren Jahren aus dem Filmgeschäft zurückzog, blieb er künstlerisch engagiert und sein Talent in der bildenden Kunst wurde ebenso geschätzt. Nach der Nachricht von seinem Tod gab es viele Beileidsbekundungen, auch von prominenter Seite.

Sylvester Stallone, sein langjähriger Freund und Kollege, teilte seine Erinnerungen an Young auf Instagram und schrieb: „An meinen lieben Freund Burt Young, du warst ein unglaublicher Mensch und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen...RIP“ Zum jetzigen Zeitpunkt ist die genaue Todesursache von Burt Young noch nicht bekannt. Seine Tochter Anne Morea Steingieser bestätigte lediglich seinen Tod, gab aber keine weiteren Details bekannt.

Quelle: filmstarts.de