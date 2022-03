„Bullet Train“: Trailer zur rasanten Zug-Action mit Brad Pitt – Dass David Leitch durchaus etwas vom Action-Fach versteht, konnte er schon mehrfach teils beeindruckend unter Beweis stellen. Immerhin hatte der Herr bei Streifen wie der „John Wick“-Reihe oder „Deadpool 2“ die kreative Hand im Spiel. Im Sommer soll uns seine nächste Regiearbeit begeistern: Mit „Bullet Train“ steht ein Actioner mit unkonventionellen Ideen und Starbesetzung parat – ob der überzeugen kann, davon dürft ihr euch mit dem ersten Trailer selbst ein Bild verschaffen.

Neben vielen anderen darf hier vor allem einmal mehr Hollywood-Größe Brad Pitt brillieren. Neben ihm wurden die weiteren Hauptrollen mit Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon und Benito A Martínez Ocasio besetzt. Ein ziemlich „diverser“ Cast also, wie man dieser Tage in Hollywood zu sagen pflegt. Damit der ordentlich was zu tun bekommt, spielt der Film um einige Profikiller in einem ungewöhnlichen Szenario.

Genauer:

Ein Hochgeschwindigkeitszug steht hier nicht nur im Mittelpunkt, sondern stand gleich Pate für den Titel: ein „Bullet Train“ eben, der mit enormer Geschwindigkeit zwischen japanischen Großstädten hin und her düst. Ohne Zwischenstopp, wohlgemerkt. Ein rasantes Szenario, aus dem man nicht mal eben so aussteigen kann – und damit eine Prämisse, die ursprünglich im Roman „Maria Beetle“ von Kotaro Isaka angelegt wurde.

In diesem Zug wimmelt es jedenfalls nur so vor Auftragskillern – und sie alle scheinen ein Geheimnis zu teilen, dass sie gegeneinander in Position bringt … Gepaart mit der Tatsache, dass David Leitch hier Regie führte und ebenso wie Actiongröße Antoine Fuqua „(Training Day“) als Produzent fungierte, bahnt sich mit „Bullet Train“ ein Feuerwerk rasanter Unterhaltung an. Ob dem so ist, erfahren wir spätestens am 14. Juli 2022 – dann soll „Bullet Train“ in die Kinos kommen.

Quelle: filmstarts.de