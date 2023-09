Buffy – Im Bann der Dämonen: Fortsetzung mit Original-Stars nach 20 Jahren – Fast zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit „Buffy – Im Bann der Dämonen“ die TV-Bildschirme eroberte. Die Serie von Joss Whedon, die einst viele Herzen weltweit gewann, bekommt nun ein großes Comeback. Aber nicht auf die Art und Weise, wie man es vielleicht erwarten würde. Die Neuauflage wird nicht als TV-Serie oder Film präsentiert, sondern in akustischer Form als Hörspiel auf der Plattform Audible.

Interessanterweise steht dieses Mal nicht Buffy selbst, sondern der Vampir-Antiheld Spike im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Slayers: A Buffyverse Story“ wird Audible das Hörspiel am 12. Oktober 2023 veröffentlichen. Das Besondere daran ist, dass es sich nicht um den viel diskutierten Reboot handelt, der 2018 entwickelt wurde, sondern um eine originelle Weiterführung der Geschichte. Das Hörspiel wird nicht nur altbekannte Charaktere zurückbringen, sondern auch neue Gesichter einführen.

Viele Original-Stars kehren zurück

So wird James Marsters erneut seine Rolle als Spike übernehmen, während Anthony Head als Giles und Charisma Carpenter als Cordelia zu hören sein werden. Weitere Rollen werden von Emma Caulfield Ford, Juliet Landau, James C. Leary und Danny Strong gesprochen. Die Hauptgeschichte konzentriert sich auf Spike, der die Welt der Dunkelheit infiltrieren muss, aber dabei von einer jungen Jägerin enttarnt wird.

In der Erzählung spielt die Handlung zehn Jahre nach der finalen Episode der ursprünglichen Serie. Spike ist undercover in Los Angeles, um die Kräfte der Finsternis zu täuschen. Seine Mission wird jedoch kompliziert, als er von der 16-jährigen Jägerin Indira Nunnally, gesprochen von der Newcomerin Laya DeLeon Hayes, entlarvt wird. Im Verlauf der Geschichte trifft Spike auf eine Jägerin aus einer alternativen Dimension, in der Buffy nie existiert hat.

Sarah Michelle Gellar nicht dabei

In dieser Welt ist Cordelia die einzige wahre Jägerin. Das Drehbuch für das Hörspiel wurde indes von Christopher Golden und Amber Benson geschrieben, die beide bereits an der ursprünglichen „Buffy“-Serie beteiligt waren. Benson wird zudem wieder in ihrer Rolle als Hexe Tara zu hören sein. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie die Fans auf diese ungewöhnliche Fortsetzung reagieren werden, vor allem da „Buffy“ aka Sarah Michelle Gellar als Sprecherin nicht dabei ist.

So oder so, die Welt von „Buffy – Im Bann der Dämonen“ lebt weiter, und es wird interessant sein zu sehen, ob diese neue Erzählform die klassische Serie bereichern kann.

Quelle: gamingbible.com