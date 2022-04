Das ist so klar wie Buds Dampfhammer – Bud und Terence sind ein unschlagbares Team, Bud und sein außerirdischer Kleiner H7-25 aber auch. In unserem neuen Teil mit Film-Trailern von damals haben wir daher den wunderbaren Klassiker aus dem Jahre 1980 ausgegraben – „Buddy haut den Lukas“! Denn auch im Nachfolger zu „Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen“ geht es rund, wenn es die Robotverschwörer auf Buds Bengel abgesehen haben.

Eine wunderbare Action-Komödie, die eine legendäre Filmszene für sich weiß. Nämlich jene, in der sich alle Schläger des Films zusammenraufen und Bud im Freizeitpark helfen, bei einer der epischsten Schlägereien in der TV-Geschichte – unvergessen, emotional und gewaltig! Ach ja, „Buddy haut den Lukas“ bietet einfach das Rundum-Bud-Solopaket mit hohem Unterhaltungsfaktor und wir haben den originalen Trailer von damals für euch.

Bud Spencer als Sheriff Craft mit seinem kleinen Partner Cary Guffey als Charlie Warren aka H7-25 sind einfach unvergessen. Vor allem Bud zeigt hier so viel Herz, wenn er seinen Kleinen schlagkräftig beschützt. Sowohl der Nachfolger als auch der erste Teil sind alleine schon thematisch ganz eigene Streifen mit Bud – und doch bekommt man alles geboten, was man an den Spencer/Hill-Streifen liebt.

Für die jüngeren unter euch, die eventuell noch Nachholbedarf haben, nachfolgend der Plot zu „Buddy haut den Lukas“:

Craft ist ein erfolgreicher Kleinstadt-Sheriff. Dass er nie lange in einem Ort bleiben kann, liegt an Pflegesohn Charly: Der nämlich kommt von einem anderen Planeten, heißt eigentlich H7-25 und bringt Craft mit seinen überirdischen Fähigkeiten in Schwierigkeiten. Diesmal verschlägt es Craft an einen Ort, aus dem der letzte Sheriff lange schon geflohen ist. Hier treiben nicht nur die Derek-Brüder ihr Unwesen, sondern auch noch das Harris-Trio sowie eine wüste Motorradgang.

Bei der ersten Inspektion entdecken Craft und Charly ein seltsames Militärcamp. Obwohl Charly sofort erkennt, dass es sich um Außerirdische handelt, die die Erde bedrohen, entscheidet sich Sheriff Craft für den irdischen Weg. Er vertraut auf seine Schlagkraft und die Eindringlinge sehen die Sterne auf Erden.