Bud Spencer und Terence Hill: Gleich neun Streifen für Fans an nur einem Tag – Auf Fans des kongenialen Duos kommt an den Feiertagen mit schöner Regelmäßigkeit zugleich stets ein Fest im TV zu: Bud Spencer und Terence Hill laufen dann im Regelfall mehrfach im heimischen Wohnzimmer. So wird es für das Kult-Duo auch am Tag der Deutschen Einheit sein: Den ganzen Tag über gibt es auf einem Sender einige der besten Streifen mit den beiden zu sehen.

Überraschenderweise ist es diesmal nicht Kabel eins, wo solche Aktionen mit Spencer-Hill-Streifen an den Feiertagen normalerweise beheimatet sind. Vielmehr hat man aus dem Hause Sat.1 laut einem Bericht von „Chip“ das Programm für den Feiertag vermeldet und dabei eine verblüffende Filmauswahl getroffen. Denn dem Bericht zufolge möchte Sat.1 Frauen ab 40 mit dem Programm begeistern – und will deswegen gleich neun Streifen des Duos mit der groben Kelle verteilen.

Das erwartet euch am 3. Oktober auf Sat.1:

Den Anfang macht im Programm um 6:20 Uhr „Renegade“, dem dann kurz nach 8:00 Uhr „Bud der Ganovenschreck“ nacheilt. Um 10:10 Uhr hat dann „Der Supercop“ seinen Einsatz, mit dem um 12:20 Uhr seine Kollegen „Die Miami Cops“ Schichtwechsel haben. Um 14:10 Uhr folgt dann der Kult schlechthin mit „Sie nannten ihn Mücke“, wenn Bud als gealterter Football-Star ein paar saftige Schellen verteilt.

Danach darf der Dicke mit dem großen Herzen direkt noch mal dran: Erst heißt es um 16:15 Uhr „Buddy haut den Lukas“, und um 18:00 Uhr verlässt dann „Banana Joe“ seinen Dschungel. Der Film geht bis zu den Nachrichten, die um 19:55 Uhr ausgestrahlt werden. Direkt danach geht es zur Hauptsendezeit weiter: Erst geht es um 20:15 Uhr mit „Das Krokodil und sein Nilpferd“ in die Savanne, bevor „Zwei bärenstarke Typen“ um 22:25 Uhr den Tag abrunden.

Ohne Zweifel:

Eine schöne Auswahl einiger der besten Streifen für Fans des kongenialen Duos, die damit am Tag der Deutschen Einheit auf Sat.1 die Vollbedienung erhalten. Solltet ihr Interesse am restlichen Programm des Tages auch auf den anderen Sendern hegen, hält der Artikel bei „Chip“ eine praktische Kurzauswahl für euch bereit, was abseits von Spencer und Hill noch so gezeigt wird.

Quelle: chip.de