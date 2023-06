Bud Spencer trifft Mr. Spock: YouTube-Video sorgt für Begeisterung – Was passiert, wenn man zwei Film- und Serienikonen aufeinandertreffen lässt? Nun, gut gemacht lässt dies jedes Fanherz höher schlagen und sorgt für Applaus. So geschehen bei einem überaus gelungenen Clip, der derzeit auf YouTube seine Runden zieht.

In diesem Animationsclip treffen nämlich keine Geringeren als Science-Fiction-Legende Mr. Spock und der geilste Dampfhammer der Filmgeschichte, Bud Spencer, aufeinander. Wie dies zusammenpasst? Im Clip, reist das Raumschiff Enterprise durch ein Zeitportal zur Erde. Die Crew will nämlich Nahrungsproben aus der Vergangenheit analysieren. Durch die Zeitreise trifft so der Vulkanier Spock auf Bud Spencer.

Eine Begegnung zweier Legenden

Eine Begegnung auf der Erde, die für reichlich Unterhaltung sorgt. Aber da wollen wir nicht zu viel verraten, das muss man sich einfach selbst anschauen. Der Clip stammt vom YouTube-Kanal „Short Animation Department“, bekannt für seine coolen kurzen Animationsclips sowie Motion Graphics. Dieses Mal hat man dort eben zwei wahre Helden aus verschiedenen Universen aufeinandertreffen lassen.

Der Clou bei dem Clip ist zudem, dass die Macher die originalen Synchronstimmen aus diversen DVD-Veröffentlichungen hergenommen haben, um das Ganze authentisch zu vertonen. Auch dies ist ihnen grandios gelungen. Und so gibt es mit Bud Spencer sowie Mr. Spock ein Treffen zweier Ikonen, das die beiden leider bereits verstorbenen Schauspiellegenden Carlo Pedersoli und Leonard Nimoy noch mal hat auferstehen lassen.

Aber genug der Worte, schaut auch diesen wirklich toll gemachten Animationsclip an. In diesem Sinne: „Lebe lang und in Frieden – aber nicht ohne Dampfhammer!“