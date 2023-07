Bud Spencer & Terence Hill: Alle 17 Filme des Kult-Duos im Stream-Überblick – Terence Hill ist natürlich bekannt als das Schlitzohr und der hagere, aber schlagfertige Prügelbruder von Bud Spencer. Mario Girotti, so sein bürgerlicher Name, hat uns mit seinen stahlblauen Augen und seiner Coolness so viele Stunden bester Unterhaltung geboten. Das gilt auch für Bud Spencer – den geilsten Dampfhammer der Filmgeschichte.

Immer sympathisch und mit einem unglaublichen Charisma, hat er in all seinen Filmen gefühlt Millionen Bösewichte vermöbelt. Bud Spencer und Terence Hill: Einfach zwei bärenstarke Typen, die nie zu bremsen sind. Geht es um wilde Actionkomödien, stehen sie unangefochten an der Spitze: Kein anderes Duo der Filmgeschichte hat sich seinen weltweiten Kultstatus so verdient, wie die die rechte und die linke Hand des Teufels, die wie Pech und Schwefel zusammenstehen.

Spencer/Hill im Stream

Neben den zahlreichen Schellenparaden werden Bud und Terence natürlich für ihr Arsenal an sauwitzigen Sprüchen und kultigen Dialogen abgefeiert. Unbestritten das genialste wie ungleichste Prügelduo der Welt. Zusammen haben sie ganze 17 Filme zusammen gedreht. Während die meisten Fans alle Filme zu Hause in der Sammlung auf DVD oder Blu-ray stehen haben, suchen viele die Kultstreifen von Bud Spencer und Terence Hill online bei den vielen Streaming-Diensten.

Glücklichweise wissen auch Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video oder Disney+ um die immerwährende Popularität des unvergleichlichen Haudrauf-Duos. Und so findet man die meisten ihrer gemeinsamen Filme eben auch im Streaming-Bereich. Wir geben euch einen Überblick, auf welcher Plattform ihr die jeweiligen Spencer/Hill-Filme finden könnt.

01. Gott vergibt – Django nie! – bei Amazon Prime Video

02. Vier für ein Ave Maria – bei WOW / Sky Go, Magenta TV sowie Paramount+

03. Hügel der blutigen Stiefel – bei WOW / Sky Go

04. Die rechte und die linke Hand des Teufels – bei Magenta TV

05. Vier Fäuste für ein Halleluja – aktuell bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar

06. Freibeuter der Meere – bei Amazon Prime Video

07. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle – bei Magenta TV

08. Zwei wie Pech und Schwefel – aktuell bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar

09. Zwei Missionare – aktuell bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar

10. Zwei außer Rand und Band – bei Disney+

11. Zwei sind nicht zu bremsen – aktuell bei keinem Streaming-Anbieter verfübar

12. Das Krokodil und sein Nilpferd – aktuell bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar

13. Zwei Asse trumpfen auf – bei Disney+

14. Zwei bärenstarke Typen – bei Disney+

15. Vier Fäuste gegen Rio – bei Disney+

16. Die Miami Cops – bei Disney+

17. Die Troublemaker – bei WOW / Sky Go

