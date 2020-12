Bud Spencer und Terence Hill – Musik-Tipp: Heroes never die: Film-Musik für Fans – Ein jeder kennt sie, ein jeder liebt sie, die legendäre Musik aus den Filmen mit dem Kultprügelduo Bud Spencer und Terence Hill. Nicht weniger bekannt ist das hiesige SpencerHill-Fantreffen. Was das miteinander zu tun hat? Nun, eine Menge.

Denn SpencerHill-Veranstalter und Musiker Michael Maaß hat sich unter seinem Künstlernamen Don Bastiano – in voller Gänze „Don Bastiano Joao Coimbra de la Coronilla y Azevedo“ – schon immer den Liedern der Filme gewidmet. Don Bastiano, ein Mann, der die Spencer/Hill-Lieder aufgreift, die bisher nicht veröffentlicht wurden, und sie covert.

Außerdem schreibt er auch die Festival-Hymnen des Fantreffens. Und der Don hat nun sein Debütalbum veröffentlicht. Dieses trägt den passenden Titel „Heroes never die“, der natürlich als Hommage an Bud Spencer und Terence Hill zu verstehen ist. Die Songs sind hierbei im klassischen Stil gehalten und präsentieren sich qualitativ stark arrangiert.

Es ist vor allem aber ein Album von Fans für Fans. Eine Platte mit den epischen Lieblingsstücken – bekannt aus all den Kultfilmen der Prügelbrüder. Sie sind eben nur neu aufgelegt. Die „neuen“ Versionen klingen klasse, behalten sie vor allem den Charme und das Flair der Originale. Auf dem Album „Heroes never die“ befindet sich zudem ein bisher unveröffentlichter Song.

Der Titel „Paganini’s Landing“ stammt aus dem Film „Zwei wie Pech und Schwefel“. Genauer gesagt gehört der Track zur Szene, wo die beiden Killer zu Streichern aus dem Flugzeug steigen. Das Besondere bei diesem Lied – aber auch bei allen anderen Songs auf der Platte –, ist, dass alles ohne Filmsound und Dialoge auskommt.

Ihr könnt hier die puren Melodien genießen, was das Album eben auch so besonders macht. Insgesamt findet ihr auf „Heroes never die“ neun Songs, die jeden Fan in die musikalische Welt von Bud Spencer und Terence Hill abtauchen lassen. Ein Musiktrip, der sich wahrlich lohnt!

Das Album könnt ihr ab sofort über folgende Plattformen streamen oder kaufen:

