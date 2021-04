Großer Bud Spencer & Terence Hill-Marathon zu Ostern – Die Osterfeiertage stehen vor der Türe, es wird wieder kälter, die Corona-Pandemie nervt weiterhin, da kommt unser liebstes Prügelduo gerade recht. Und das mit einer Großoffensive voller Spaß, Krawall und kultiger Sprüche.

Denn Kabel Eins startet über die Osterfeiertage im TV wieder einen Spencer/Hill-Marathon an zwei Tagen. So gibt es bereits am Karfreitag die volle Ladung Bud-und-Terence-Actionkomödien, ab 11:55 bis tief in die Nacht hinein auf den Karsamstag. Dann gibt es Zeit zum Durchschnaufen, bis es am Ostersonntag bereits ab 04:05 Uhr weitergeht mit dem schlagfertigen Kultduo – und das bis in den Abend hinein.

Am Ostermontag werden dann noch mal vier Filme wiederholt. Selbst wenn man die Filme schon gefühlt tausend Mal gesehen haben sollte, so machen sie doch immer wieder Spaß und vertreiben Kummer und Sorgen. Auf eine geile Zeit, Männer, Bud Spencer und Terence Hill übernehmen!

Nachfolgend alle Filme des Spencer/Hill-Marathon auf Kabel Eins

Karfreitag, 02.04.2021

11:55 – Sie nannten ihn Mücke

14:00 – Zwei Asse trumpfen auf

16:20 – Das Krokodil und sein Nilpferd

18:15 – Banana Joe

20:15 – Die rechte und die linke Hand des Teufels

22:40 – Vier Fäuste für ein Halleluja



In der Nacht auf Karsamstag, 03.04.2021

01:05 – Eine Faust geht nach Westen

02:40 – Bud, der Ganovenschreck

Ostersonntag, 04.04.2021

04:05 – Sie nannten ihn Mücke

05:40 – Zwei Asse trumpfen auf

07:55 – Das Krokodil und sein Nilpferd

09:50 – Die rechte und die linke Hand des Teufels

12:05 – Vier Fäuste für ein Halleluja

14:25 – Eine Faust geht nach Westen

16:25 – Buddy haut den Lukas

18:05 – Zwei wie Pech und Schwefel

Ostermontag, 05.04.2021

05:20 – Bud, der Ganovenschreck

07:05 – Buddy haut den Lukas

08:50 – Banana Joe

10:40 – Zwei wie Pech und Schwefel

Wem das noch nicht reicht, der darf sich freuen, denn schon bald eröffnet in Berlin das erste Bud Spencer Museum in Deutschland. Bei einem Besuch der Ausstellung dürfen sich Fans auf 500 Quadratmeter im Erdgeschoss des Römischen Hofes freuen. Dort werden unter anderem unveröffentlichte Fotos, die schönsten Filmplakate, original Kostüme und Requisiten zu sehen sein, die von der Familie Bud Spencers bereitgestellt wurden.

Ticket-Reservierungen ab sofort möglich!

Alle Details zu „Plattfuß in Berlin – die große Bud Spencer-Ausstellung“:

27. Juni 2021 bis 30. Juni 2022, täglich 10 bis 20 Uhr (kein Ruhetag)

Römische Höfe, Unter den Linden 10, 10117 Berlin

Ticketpreise: Erwachsene 12,00 Euro, ermäßigt 10,00 Euro, Kinder/Jugendliche 8,00 Euro

Mehr Informationen und Tickets unter www.budspencer-museum.com

Zwecks Corona ist das Reservieren ganz ohne Risiko. Das Zeitkontingent kann reserviert werden und erst ab dem 1. Juni wird bezahlt. Alles, was man braucht, ist ein Konto im Shop. Den Status der Reservierung kann man auch immer einsehen in seinem Konto und „Meine Reservierungen“.