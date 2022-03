TV-Klassiker: Bud Spencer bei TV Total – Der Tod von Carlo Pedersoli – den meisten wohl besser bekannt als Bud Spencer – im Juni 2016 hat eine ganze Generation betroffen gemacht. Als bärbeißiger Haudrauf mit riesigem Herzen dampfhämmerte der italienische Tausendsassa sich in zahlreichen Abenteuer- und Western-Komödien in die Herzen von Kindern und Erwachsenen zugleich, die so wohl nur selten gemeinsam vor den Fernsehern saßen.

Doch der Mann war nicht nur ein Schauspieler, der es vor allem an der Seite seines kongenialen Filmpartners Terence Hill zu Weltruhm brachte, sondern verdingte sich zeitlebens auch als Stuntman, Pilot, Jurist, Politiker, Wasserballspieler, Sänger, Komponist, Fabrikant, Drehbuchautor, Modedesigner, Musikproduzent, Erfinder und Gründer der Fluglinie Mistral Air.

In jungen Jahren schwamm Perdersoli zudem als erster Italiener die 100 Meter Freistil in unter einer Minute, gewann in seiner Zeit als Schwimmer unzählige Meisterschaften und nahm schließlich sogar an den Olympischen Spielen teil.

Ein erstaunlicher und dabei doch enorm bodenständiger Mann, dem seine Familie und gutes Essen über alles gingen. Auf der Beliebtheitsskala rangierte er schon immer ganz weit oben. Wen wundert es da also, dass Bud Spencer, wo auch immer er auftrat, mit herzlicher Begeisterung empfangen wurde.

So auch im Februar 2009, als der damals 79-Jährige einen seiner seltenen TV-Auftritte im deutschen Fernsehen gab, um bei Stefan Raabs „TV Total“ natürlich nicht nur die Reste seiner einstmals profunden Deutschkenntnisse zum Besten zu geben, sondern vor allem seinen damals aktuellen – und wie sich zeigen sollte auch letzten – Kinofilm „Mord ist mein Geschäft, Liebling“ zu promoten.

Dass er dabei auf einen begeisterten Fan treffen sollte, der sich tatsächlich Bud Spencers Konterfei neben dem von Terence Hill auf die Brust hat tätowieren lassen, hätte sich der gute Mann bei aller Lebenserfahrung aber wohl auch nicht ausmalen können.

Buds trockener Kommentar dazu: „Ich bin nicht Che Guevara.“