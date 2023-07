Bud Spencer Serie: Trailer und Deutschland-Premiere – Der gute alte Dampfhammer ist nicht nur eine wahre Schauspiellegende, sondern auch ein Idol für viele seiner Fans. Die Rede ist von Bud Spencer, der zu Lebzeiten an der Seite seines Prügelbruders Terence Hill ein unvergessenes Kult-Duo bildete. Dies münzte in etlichen Action-Komödien, die bis heute auch weit nach Spencers Tod für mächtig Spaß und Unterhaltung sorgen.

Bud Spencer hat in seiner Zeit oft vor der Kamera gestanden, auch jenseits der Prügelkomödien mit Terence Hill. So wie in der hierzulande nie ausgestrahlten Serie mit dem Namen „Ein Koch für alle Fälle“. Doch nach 13 Jahren können sich bald alle Fans in Deutschland auf eben diese Bud-Spencer-Serie freuen. Denn „Ein Koch für alle Fälle“ wird endlich auf Blu-ray mit deutscher Synchro veröffentlicht.

Zwischen Chefkoch und Verbrechensbekämpfer

Die Serie umfasst elf Folgen, wobei jede Episode Spielfilmlänge besitzt. Insgesamt kommen Fans auf satte 540 bis dato ungesehene Minuten mit dem legendären Haudegen Bud Spencer. „Ein Koch für alle Fälle“ ist übrigens die letzte TV-Serie des charismatischen Italieners. In dieser spielt Bud Spencer einen pensionierten Kommissar, der ein Restaurant auf der Ferieninsel Ischia eröffnet.

Aber seine Vergangenheit als Verbrechensbekämpfer kann der Chefkoch nicht so wirklich abstreifen. Und so bekommt man in der Serie elf spaßige Episoden mit gewohnt bester Spencer-Unterhaltung. Die Veröffentlichung der Serie erhält übrigens auch eine Deutschland-Premiere. Diese findet im Rahmen der „Filmnächte am Elbufer“ am 24. August 2023 um 19:30 Uhr in Dresden statt, wo der Pilotfilm zu „Ein Koch für alle Fälle“ gezeigt wird.

Trailer zu „Ein Koch für alle Fälle“

Dazu gibt es nun auch einen kurzweiligen Trailer zu sehen, um sich passend darauf einzustimmen. Die Bud Spencer Serie soll noch in diesem Jahr auf Blu-ray erscheinen. Auf Amazon ist die Serie „Ein Koch für alle Fälle“ auch bereits gelistet, allerdings mit einem Veröffentlichungsdatum, das nur als Platzhalter herhält. Das tatsächliche Release-Datum der Serie dürfte sicherlich in naher Zukunft bekannt gegeben werden.

Quelle: kino.de