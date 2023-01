Bud Spencer: Längst vergessener Film wieder verfügbar – Bud Spencer war für viele seiner Fans eine echte Schauspielikone, die mit etlichen Filmen an der Seite ihres Prügelbruders Terence Hill für mächtig Spaß und Unterhaltung gesorgt hat. Das Kult-Duo hatte sich dabei vor allem mit all seinen unvergessenen Action-Komödien in die Herzen gespielt.

Vor die Faust des geilsten Dampfhammers der Filmgeschichte ist schon so einiges gesprungen, von der US-Army über Außerirdische bis hin zu Rittern und allen möglichen Bösewichten. Auch einige von Bud Spencers Solostreifen zählen heute zu den Kultklassikern, wenn man da alleine an „Der Bomber“, „Sie nannten ihn Mücke“ oder „Banana Joe“ denkt. Bud Spencer hat viele Filme gedreht, auch einige jenseits der Prügelkomödien.

Ein völlig unter dem Radar geflogenes Highlight

Dazu zählt auch der spanische Thriller „Bis ans Limit – In den Armen der Bestie“ aus dem Jahre 1997. Ein Film, der es irgendwie nie richtig nach Deutschland schafft und bis dato wohl nur den Die-Hard-Fans ein Begriff war. Dies sicherlich auch, da „Bis ans Limit – In den Armen der Bestie“ hierzulande 2003 auf DVD erschien und bereits nach kurzer Zeit vergriffen war. Im Free-TV gab es seither auch nur eine einzige Ausstrahlung im Nachtprogramm bei Tele 5.

Doch nun können auch all jene, die den Streifen noch nicht kannten, richtig freuen: Denn dieses völlig unter dem Radar geflogene Highlight aus der großen Vita des Schauspielers ist bald wieder verfügbar. „Bis ans Limit – In den Armen der Bestie“ gibt es nämlich seit dem 19. Januar 2023 für das Heimkino erstmals in HD-Qualität auf DVD sowie Blu-ray. Eine tolle Gelegenheit, eines der wenigen recht unbekannten Bud-Highlights nachholen zu können.

Die Story von „Bis ans Limit – In den Armen der Bestie“

Und darum geht es in „Bis ans Limit – In den Armen der Bestie“: Alles beginnt mit der Radiomoderatorin Elena, die während ihrer Late-Night-Show von einem Unbekannten angerufen wird. Dieser erzählt ihr, dass er nicht nur vier Frauen ermordet, sondern auch noch eine fünfte Frau in seiner Gewalt habe.

Der Unbekannte gibt Elena eine Stunde Zeit, diese Frau zu finden, bevor er auch sie tötet. Der Radiomoderatorin eilen die Staatsanwältin Maria und ein Team aus Profilern zur Hilfe, um den potenziellen Serienkiller und die Frau zu finden. Auch Inspektor Elorza, gespielt von Bud Spencer, schaltet sich in die Ermittlung und die Jagd nach dem Unbekannten ein.

