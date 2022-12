Brutalster Film des Jahres: FSK verweigert Freigabe – Der berühmt-berüchtigte Art The Clown macht auch im Nachfolger „Terrifier 2“ äußerst blutig und brutal Jagd auf seine Opfer. Während das Slasher-Massaker in den USA riesige Erfolge feierte, sollen jetzt auch Fans hierzulande voll auf ihre Kosten kommen. Denn Teil zwei schlägt mit einem hohen Grad an Gewalt und Gore zu und zählt definitiv zu den brutalsten Horror-Slashern des Jahres.

Was die Fans jedoch erfreut, gefällt der FSK überhaupt nicht. Und so hat die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft nun zugeschlagen und der kommenden Heimkino-Uncut-Version von „Terrifier 2“ die Freigabe verweigert. Dafür erscheint nun eine über drei Minuten gekürzte Fassung des Slashers auf DVD und Blu-ray, der von der FSK ab 18 Jahren freigegeben wurde.

Im Kino komplett uncut

Glücklicherweise erscheint „Terrifier 2“ zuvor ab dem 8. Dezember komplett uncut im Kino. Doch auch Heimkino-Fans dürfen auf die Uncut-Version hoffen. Zuerst einmal veröffentlich der Verleih Nameless Media das Slasher-Fest in der gekürzten FSK-18-Version. Allerdings kündigte der Verleih bereits an, „Terrifier 2“ im ersten Quartal 2023 auch ungeschnitten veröffentlichen zu wollen, und zwar als Mediabook inklusive Blu-ray und 4K-Blu-ray.

Am Ende wird also wahrscheinlich alles gut, weshalb sich Genre-Freunde diebisch auf diesen saftigen Slasher von Regisseur und Autor Damien Leone freuen dürfen. In „Terrifier 2“ wird der irre Killer durch eine höhere Macht wieder zum Leben erweckt. Dabei ist für ihn der Weg frei, im eigentlich so verträumten Städtchen von Miles County sein Unwesen zu treiben und die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen.

Blutig-spaßiger Slasher

Schließlich steht ja auch Halloween wieder vor der Tür. Für einen guten Killer in einem Slasher ist das mit eine der besten Zeiten, auf Opferjagd zu gehen. Klar, nicht der innovativste Plot. Aber Clowns verbreiten in diesem Genre ohnehin schon an und für sich genug Angst und Schrecken. Trotz des Indie-Charakters und des im Verhältnis zur Genrekonkurrenz geringeren Budgets, kann man hier dennoch einmal mehr mit einem blutig-spaßigen Slasher rechnen.

Quelle: filmstarts.de