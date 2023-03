Bruce Willis’ letzter Film: Deutsches Release-Datum bekanntgegeben – Die letzten Monaten waren turbulent rund um Hollywood-Star und Action-Legende Bruce Willis. Vor allem nach der Bekanntgabe seiner Demenz-Erkrankung, die für seine Familie und auch die Fans eine Schocknachricht darstellt. Demnach leidet die Filmlegende an einer unheilbaren frontotemporalen Demenz, die Bruce Willis dazu zwang, 2022 komplett aus dem Film-Business auszusteigen.

Doch trotz Beendigung seiner langen Filmkarriere müssen Fans der früheren Hollywood-Größe nicht auf neues Material verzichten. Denn der einstige Action-Star stand vor der Diagnose noch recht fleißig vor der Kamera. Höchstwahrscheinlich ahnend, dass er nicht mehr lange seiner Schauspielkarriere nachgehen können würde aufgrund seines Gesundheitszustandes, drehte Bruce Willis noch einige Filme ab. Sicherlich auch, um seiner Familie noch so gut wie möglich finanziell etwas beizusteuern.

Bruce Willis letzter Akt in einem Sci-Fi-Actioner

Genauer gesagt hat Willis vor seinem offiziellen Ende vor der Kamera noch einige (Direct-to-Video-) Filme abgedreht. Hierbei hat er bei den im B-Movies-Bereich angesiedelten Filmen zwar nur kleinere Rollen inne, aber das ist sicherlich besser, als komplett untätig gewesen zu sein. Sein allerletzter Film, der Sci-Fi-Actioner „Assassin - Every Body Is A Weapon“ hat nun auch endlich ein deutsches Release-Datum erhalten.

So erscheint der Streifen hierzulande am 30. Juni 2023 im Heimkino. In diesem Film geht es in die nahe Zukunft. Dort hat eine private Sicherheitsfirma einen neuartigen Mikrochip entwickelt. Ein Chip, der es Spionen möglich macht, den Körper einer anderen Person zu übernehmen und zu kontrollieren. Einer der Agenten mit einem solchen Chip stirbt, woraufhin dessen Frau seinen Platz einnimmt, um Rache für den Tod ihres Mannes zu nehmen und schlussendlich die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Zwei weitere Filme mit Bruce Willis

Übrigens veröffentlichte man alleine im Jahr 2022 ganze elf Filme, in denen Bruce Willis noch eine Rolle innehatte. In diesem Jahr erscheinen mit „Detective Knight 3: Independence“ am 5. Mai 2023 sowie „Wrong Place“ am 26. Mai 2023 noch zwei weitere Filme mit Bruce Willis. Wobei „Assassin - Every Body Is A Weapon“ im Juni dann wohl den Schlusspunkt hinter der beeindruckenden Karriere der Hollywood-Legende setzen wird.

Quelle: film.tv/