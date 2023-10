Breaking Bad liegt schon 10 Jahre zurück: So sollte das Finale eigentlich laufen – Sie ist eine der besten, wenn nicht gar die beste Serie der an tollen Formaten alles andere als armen 2010er Jahre: „Breaking Bad“. Eine packende Dramaserie, deren Ereignisse in einer unnachahmlichen Erzählweise immer schlimmer in Richtung Katastrophe eskalieren – bis es zu einem Finale kommt, das bis heute unter den Fans als brillant gilt, aber auch debattiert wird. Zehn Jahre liegt die letzte Episode zurück – und die Beteiligten haben nun erläutert, wie die Serie eigentlich laufen und enden sollte.

Die Handlung von „Breaking Bad“ dreht sich um den an Krebs erkrankten, aus einer erfolgreichen Karriere geschassten Chemielehrer wider Willen, Walter „Walt“ White (Bryan Cranston), und seinen Versagerschüler Nummer 1, den Drogendealer Jesse Pinkman (Aaron Paul), die gemeinsam die Droge Meth „kochen“: Um Walter ein Erbe für Frau und Kinder zu ermöglichen, bevor er der Krankheit erliegt. Zehn Jahre sind seit der allerletzten Folge schon vergangen, es folgte mit „El Camino“ ein Film seitens Netflix, der die Ereignisse nach der letzten Folge weiter ausbaut.

Eine Retrospektive

Das Portal „/Film“ sprach mit den Beteiligten, wie „kino.de“ berichtet – dort äußerte sich auch Autor Thomas Schnauz, welchen Weg „Breaking Bad“ eigentlich hatte einschlagen sollen. Dabei geht es um den Dreh- und Angelpunkt jener Szene um einen Zugraub, bei welcher der kleine Junge Drew Sharp in der Wüste von einem von Walters Leuten ermordet wird. Eine so drastische, verabscheuungswürdige Tat eines Komplizen, dass sie Jesse Pinkman für immer verändern sollte.

So erklärte Serienautor Schnauz wörtlich dazu: „Wir hatten all diese Ideen, dass Walt in Rente gehen wird und Jesse der große Meth-Typ in Albuquerque sein wird. Als das Kind erschossen wurde, hat sich das erledigt. […] Wenn wir schreiben, arbeiten wir viel mit Flowcharts. Und wir fragen: 'Was wenn dies passiert? Was wenn jenes passiert?'“

Weiter führte der Autor aus:

„Und eins der logischen Dinge ist, dass Jesse im Meth-Business ist und er ist stolz darauf und er ist gut darin und sie verdienen viel Geld. Das logische wäre also, dass Jesse weitermachen würde und Walt würde zu krank werden oder sich zurückziehen und Jesse würde die Operation übernehmen.“ Doch letztlich ließ sich laut dem Drehbuchautor das Ganze nicht auf diese Weise realisieren – was letztlich wohl auch zu dem bei den meisten Fans beliebten Finale führte.

Denn Schnauz erläutert: „Walt kann das [im Gegensatz zu Jesse] trennen. Sie haben so viele schreckliche Dinge getan. Er versucht, Jesse davon zu überzeugen, dass es zwar schrecklich und furchtbar war, aber dass er stark sein und weitermachen muss und er soll mit auf diese erfolgreiche Reise kommen, weil Mike geht und Walt nicht alleine sein will.“

Eine Konstellation, die letztlich jenes brillante Finale erschuf:

Dass der Höhepunkt um den Zwist zwischen Walter und Jesse so einschlug, dürfte also auch damit zusammenhängen, dass Jesse anfangs als harter, introvertierter Halbstarker rüberkommt, sich im Verlauf der Serie aber immer mehr zum emphatischen Familienmenschen mausert, Verantwortung übernimmt und auch eine Vaterfigur wird, bis ihn das Grauen ihrer Verbrechen für immer formt – während Walter sich mehr und mehr in seinen Allmachtsfantasien vom Napoleon des Verbrechens verliert und seine Moral auf der Strecke bleibt.

Keine Frage, „Breaking Bad“ ist eine überragende Serie, für manche gar die beste der Welt – solltet ihr sie noch nicht gesehen haben, findet ihr alle Folgen laut „kino.de“ bei Netflix, ebenso wie den Film „El Camino“, den ihr danach schauen solltet. Wendet euch bessert erst dann der Spin-off-Serie „Better Call Saul“ zu, die ähnlich brillant ist – aber noch einmal deutlich besser zündet, wenn man „Breaking Bad“ kennt und liebt.

