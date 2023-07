Breaking Bad: Das steckt hinter einer der skurrilsten Folgen – Sie gehört zu den großen Erfolgsgeschichten in der Serienwelt. Die Rede ist von der Krimi-Drama-Serie „Breaking Bad“ rund um das herrlich ungleiche Duo Walter White und Jesse Pinkman. Die Story des Chemielehrers White, der nach einer Lungenkrebs-Diagnose vom Chemielehrer zum rücksichtslosen Kriminellen umschult, hat Millionen Fans begeistert.

Auch Jahre später besitzt „Breaking Bad“ noch seine immense Strahlkraft. Natürlich war die Kultserie mit Bryan Cranston als Walter White auch immer eine kontrovers diskutierte aufgrund des großen Drogenthemas und den Umgang damit. Die Art und Weise wie man die Serie gedreht hatte, besaß aber nicht nur künstlerische Hintergründe. So zu sehen in einer der skurrilsten Folgen, die man in Staffel 3 präsentiert bekommen hatte.

Fliege in ihrem Meth-Labor

Im Detail geht es um Episode zehn "Die Fliege“. Kenner der Serie werden direkt wissen, was gemeint ist. Auch wenn in der dritten Staffel sich langsam die Situation rund um Walter zuspitzt, gibt es in dieser Folge etwas überaus Unerwartetes zu sehen. Denn in dieser Episode sieht man einzig und alleine Jesse und Walt, die versuchen eine Fliege in ihrem Meth-Labor zu fangen.

Ja, bis einschließlich Folge Neun wurde es recht explosiv und dann mit der Zehnten dieser überaus amüsante aber auch überraschende Cut. In der Serienwelt nennt man diese Art von Folge „Bottle Episode“. Dies bedeutet, es sind Folgen, die schnell abgedreht werden, mit einem geringen Budgetaufwand, da sie nur wenige Bühnenbilder aber eben auch nur wenige Schauspielerinnen und Schauspieler benötigten.

„Die ruhigen Episoden lassen die dramatischeren allein durch ihren Kontrast noch mehr hervorstechen.“

Gerne dreht man in derlei Folgen auch absurde Szenarien, in denen Charaktere feststecken. Das war eben auch in der zehnten Folge der dritten Staffel von „Breaking Bad“ der Fall. Witzig fanden dies Fans allerdings nicht unbedingt. So gehört die Folge „Die Fliege“ bis heute zu den am niedrigsten bewertete „Breaking Bad“-Episoden, auch wenn sie dennoch eine starke IMDb-Durchschnittsbewertung von 7,8 von 10 besitzt.

„Breaking Bad“-Schöpfer Vince Gilligan sagte zu der Folge in einem Interview mit „The A.V. Club“, dass man aber nicht nur Geld sparen wollte. Gilligan zur Episode „Die Fliege“: „Als Showrunner bin ich der Meinung, dass jede Staffel eine bestimmte Form und ein bestimmtes Tempo haben sollte. Ich glaube nicht, dass die großen dramatischen Momente voller Action und Gewalt so hart wirken würden, wenn es vorher nicht die Momente der Stille gegeben hätte. Die ruhigen Episoden lassen die dramatischeren allein durch ihren Kontrast noch mehr hervorstechen.“

Quelle: filmstarts.de