Prison Break: Neuauflage der Kultserie geplant – Es gibt tolle News für alle Fans der ikonischen Serie „Prison Break“. Denn die Kultserie, die einst Zuschauer weltweit an die Bildschirme fesselte, soll in neuer Form zurückkehren. Laut Informationen von „Deadline“ steht derzeit nämlich eine Neuauflage des damaligen Serienhits in den Startlöchern, wobei der Streaming-Dienst Hulu das Zepter in der Hand hält.

Obwohl sich die neue Serie im bekannten Universum von „Prison Break“ ansiedeln wird, dürfen sich Fans auf neue Gesichter einstellen. Die Pläne von Hulu zielen darauf ab, neue Figuren zu etablieren, die in der erzählerischen Welt der Originalserie ihre eigenen Geschichten erleben werden. Das bedeutet allerdings auch, dass Fans sich von dem Gedanken verabschieden müssen, die ikonischen Charaktere Michael Scofield und Lincoln Burrows, verkörpert durch Wentworth Miller und Dominic Purcell, erneut zu sehen.

Showrunner der Originalserie kehrt als Produzent zurück

Miller selbst hat bereits sein Interesse an einer Rückkehr verneint, womit die Serie in neue Hände gelegt wird. Die kreative Leitung der Serie übernimmt indes Elgin James, der durch „Mayans MC“ bereits Erfahrung in spannend erzählten Serienwelten mitbringt. Mit Paul Scheuring wird auch der Showrunner der Originalserie als Produzent zurückkehren und das Projekt somit mit seiner Expertise unterstützen.

Zusammen mit Dawn Olmstead, Marty Adelstein und Neal Moritz bildet er das Produktions-Team, das hinter den Kulissen wirken wird, um der Neuauflage von „Prison Break“ Leben einzuhauchen. Die Originalserie „Prison Break“, die von 2005 bis 2009 ausgestrahlt wurde und anschließend 2017 für eine Miniserie ihr Comeback feierte, drehte sich um das gewagte Unterfangen von Michael Scofield, der sich absichtlich inhaftieren ließ, um seinen zum Tode verurteilten Bruder Lincoln Burrows aus dem Gefängnis zu befreien.

Hommage an Originalserie mit eigenständiger Story

Diese packende Mission und die darauffolgenden Fluchtversuche führten zu einem globalen Erfolg und einer immensen Fanbasis. Der Startschuss für die „Prison Break“-Neuauflage liegt zwar noch in der Zukunft, aber das Projekt scheint bereits jetzt eine Mischung aus Nostalgie und Innovation zu versprechen, die die Essenz der Originalserie ehren und gleichzeitig eine eigenständige Richtung einschlagen wird.

