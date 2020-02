Autor: Erik Rössler

Wer kennt, liebt und hasst sie nicht, diese fiesen kleinen Puppen in Horrorfilmen. Genrefans hatten jedenfalls ihren Gruselspaß mit Filmen wie „Annabelle“, der mörderischen „Chucky“-Slasher-Tour, Jigsaws Billy oder eben „Brahms“, der in „The Boy“ als Horror-Doll überzeugte. Nicht mehr lange, dann steht mit „Brahms: The Boy 2“ der heiß ersehnte Nachfolger wieder auf der großen Kinoleinwand. Zur Einstimmung darauf gibt es jetzt einen neuen Trailer zu sehen.

Selbstverständlich würde auch das Sequel nur allzu gerne einmal mehr mit reichlich Horror-Thrill das Fürchten lehren. Im ersten Teil musste noch „The Walking Dead“-Star Lauren Cohan durch die Hölle gehen, als sie in Berührung mit der Brahms-Puppe kam, samt gemeingefährlichem Anhang. Vier Jahre später findet der Kleine mit dem Porzellangesicht eine neue Familie. In „Brahms: The Boy 2“ müssen die Finder natürlich Brahms Regeln befolgen. Wenn sie das nicht tun … nun, wir wissen ja, was dann passiert.

Derweil übernimmt Katie Holmes die Hauptrolle und spielt die Mutter der Familie, die in das herrschaftliche Anwesen des ersten Teils zieht. Euch erwartet dabei ein ähnlicher Horrortrip wie beim Vorgänger, nur dass der kleine Brahms dieses Mal übernatürliche Kräfte zu haben scheint. Das verleiht dem Streifen eine neue, schaurige Seite und könnte genau deshalb für satte Horror-Unterhaltung im Kino sorgen.

Regie führte indes wie im ersten Teil wieder William Brent Bell („The Devil Inside“). Hier scheint letztendlich ein cooler Mix aus Horror und Thriller auf uns zuzukommen. Mehr werden wir dann bereits in der kommenden Woche wissen, denn am 20. Februar 2020 startet „Brahms: The Boy 2“ in den deutschen Kinos.